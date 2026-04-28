Що відомо про економіку Росії?

Про те, через що в Кремлі системна криза лише загострюється, пише Служба зовнішньої розвідки.

Російський уряд не може зупинити рецесію в економіці. Іншими словами нині в Москві суттєво сповільнюються економічні активності, знижуються обсяги виробництва та споживання. Причинами, що призвели до такого наслідку є:

посилення податкового навантаження від 1 січня 2026 року, коли ПДВ підвищили до 22%;

сповільнення роботи соцмереж та інтернет-ресурсів;

більші витрати на логістику, оплату праці, маркетинг.

Зауважте! У першому кварталі 2026 року 6% російських підприємств закрились.

Як зазначає розвідка, за прогнозом на другий квартал припинити діяльність може ще 30% малого й середнього бізнесу. Частина компаній також готує скорочення штату працівників.

В регіонах економічна ситуація теж погіршується. Лише за січень-лютий 2026 року дефіцит консолідованих бюджетів суб'єктів Росії склав 12,5 мільярда доларів США.

Через санкції та "безглузду політику федеральної влади" зменшились надходження до бюджету від митних платежів. У 2025 році показник зменшився на 20% і становив 5,9 трильйона рублів, що є найнижчим з початку повномасштабної війни в Україні.

У зовнішній торгівлі Росії показники теж падають. Протягом 2022 – 2025 років показник зменшився майже втричі: від 337 до 125 мільярдів доларів. У 2026 році сальдо зовнішньої торгівлі знову скорочується. Протягом січня-лютого порівняно з відповідним періодом 2025 року показник зменшився на 33% до 14,1 мільярда доларів.

Банківський сектор перебуває на межі системної кризи. Ще у 2025 році чистий прибуток російських банків скоротився на 8%. Нині ж стабільність сектору забезпечують:

державні банки на ключових позиціях (ВТБ та Сбербанк);

реструктуризація проблемних активів;

регуляторні послаблення.

Систематичне викривлення макроекономічної статистики використовується Кремлем для формування в зовнішніх споживачів хибного уявлення про відносну стійкість економіки Росії до санкційного тиску та колосальних військових витрат,

– додають в розвідці.

Зокрема зазначають, що низка фінансових показників показують більшу вразливість до загального економічного становища. Також збільшується ймовірність повноцінної банківської кризи.

Який дефіцит у бюджеті Росії?

У коментарі для 24 Каналу головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень також зазначав, що при річному плані дефіциту Росії в 3,7 трильйона рублів, тільки за перший квартал показник в рази вищий.

Якщо подивитися на дефіцит російського бюджету, то за офіційними даними він склав десь 4,6 трильйона рублів в першому кварталі цього року,

– пояснив Іван Ус.

Зокрема він додав, що на один день війни в Україні Кремль витрачає близько 870 мільйонів доларів США.

Що відомо про ситуацію на російському ринку праці?

TheMoscow Times пише, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна б'є на сполох через дефіцит кадрів. За її словами, такої нестачі робочої сили, як зараз, у Кремлі ще не було.

Особливість ситуації зараз – це ситуація на ринку праці. Ми дійсно ніколи досі в історії сучасної Росії не жили в такому дефіциті робочої сили. Ніколи у нас такого не було, а це впливає на всю економічну ситуацію,

– пояснила Набіулліна.

Вона також розповіла, що впливають на цю ситуацію війна, еміграція, високий попит на працівників у військовому секторі. Саме через це кадровий резерв Росії зменшується і в країні просто не вистачає працівників.

Наприклад, у 2026 році кадровий резерв економіки – 4,4 мільйона осіб (люди, які не працюють, але потенційно могли б). Від 2021 року показник втратив 40%. Сталося це після повномасштабного вторгнення в Україну, коли сотні тисяч росіян тікали за кордом і ще 1,5 мільйона відправила на фронт.

Що ще потрібно знати про економічне становище Росії?

Після початку війни в Ірані, у Путіна з'явився шанс стабілізувати економіку Кремля через продаж нафти. Так, уже в травні 2026 року Росія може заробити додаткові 8,65 мільярда доларів податкових надходжень від продажу і транспортування нафти. У рублях це 650 мільярдів.

Натомість у травні 2025 року надходження складали 512,7 мільярда рублів, що однозначно підтверджує збільшення прибутків Росії після початку війни на Близькому Сході.

Водночас що стосується бюджетів в окремих регіонах, ситуація теж є складною. У 2026 році сукупний дефіцит бюджетів російських регіонів збільшиться на 27% – до 1,9 трильйона рублів (25,4 мільярда доларів). Також відомо, за січень 2026 року корпоративні приубтки зменшились майже на 30% у річному вимірі. Багато компаній повідомляють про збитки або зменшення прибутковості.