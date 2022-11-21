Найгірше попереду, – МВФ про світову економіку у 2023 році

Ситуація з економікою у світі лише погіршуватиметься. Такий прогноз озвучила глава МВФ Крісталіна Георгієва. Що вплинуло на уповільнення економічного зростання та різке зростання цін, читайте у тексті.

Найгірше попереду

Основними чинниками, що вплинули на економічне уповільнення стали пандемія та війна в Україні, повідомила глава МВФ Крісталіна Георгієва. Крім цього, наступного року наступного року ситуація лише погіршиться.

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Що стосується 2023 року, ми повинні визнати, що на нас чекають більш важкі часи. Найгірше ще попереду,

— сказала Крісталіна Георгієва.

Пандемія викликала незворотну втрату економічного виробництва, що дорівнює 5,3% світового ВВП. А війна в Україні спричинила колосальний шок цін на енергоносії.

Що буде у 2023 році

Відтак, це призвело до високої інфляції, високого рівня боргу, що зростає, і посилення нерівності в багатьох країнах. Глобальне зростання уповільнилося

МВФ прогнозує, що глобальне зростання знизиться до 2,7% наступного року. При цьому принаймні третина світу опиниться в рецесії.

Три основні двигуни глобального зростання — США, Китай і Європа — одночасно уповільнюють темпи зростання, і це вдаряє по експорту ринків, що розвиваються.

Все це робить 2023 набагато складнішим для політиків, ніж 2020,

– заявила глава МВФ.

Раніше політики мали одну спільну мету: підтримати економіку. Це означало, що грошово-кредитна політика і податково-бюджетна політика рухалися в одному напрямку. Тепер податково-бюджетна політика має застосовуватися дуже обережно, щоб націлити її на найуразливіші частини економіки.

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З чим зіштовхнеться світ наступного року

Світ стає набагато нестабільніший через різні фактори, що мали міце як у 2020 році, так і у 2022 році. Через це населенню планети доведеться зіштовхнутися з непередбачуваністю геополітики, з боротьбою за контроль над інфляцією, з хаосом на енергетичних ринках та іншим.