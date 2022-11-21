Хуже всего впереди – МВФ о мировой экономике в 2023 году
Источник:РБК-Украина
Ситуация с экономикой в мире будет только ухудшаться. Такой прогноз озвучила глава МВФ Кристалина Георгиева. Что повлияло на замедление экономического роста и резкий рост цен, читайте в тексте.
Хуже всего впереди
Основными факторами, повлиявшими на экономическое замедление, стали пандемия и война в Украине, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева. Кроме того, в следующем году в следующем году ситуация только ухудшится.
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Что касается 2023 года, мы должны признать, что нас ждут более трудные времена. Хуже всего впереди,
- сказала Кристалина Георгиева.
Пандемия вызвала необратимую утрату экономического производства, равную 5,3% мирового ВВП. А война в Украине повлекла за собой колоссальный шок цен на энергоносители.Следовательно, это привело к высокой инфляции, высокому росту растущего долга и усилению неравенства во многих странах. Глобальный рост замедлился с 6,1% в 2021 году до 3,1% в 2022 году.
Что будет в 2023 году
МВФ прогнозирует, что глобальный рост снизится до 2,7% в следующем году. При этом, по крайней мере, треть мира окажется в рецессии.
Три основных двигателя глобального роста — США, Китай и Европа — одновременно замедляют темпы роста, и это ударяет по экспорту развивающихся рынков.
Все это делает 2023 гораздо сложнее для политиков, чем 2020,
– заявила глава МВФ.
Раньше политики имели одну общую цель: поддержать экономику. Это означало, что денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика двигались в одном направлении. Теперь налогово-бюджетная политика должна применяться очень осторожно, чтобы нацелить ее на уязвимые части экономики.
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С чем столкнется мир в следующем году
Мир становится намного нестабильные из-за различных факторов, случившихся как в 2020 году, так и в 2022 году. Поэтому населению планеты придется столкнуться с непредсказуемостью геополитики, с борьбой за контроль над инфляцией, с хаосом на энергетических рынках и прочим.
- Цены на энергоносители, инфляция, процентные, экономический рост и дефицит продовольствия — все зависит от того, как война в Украине будет развиваться.
- Основные экономики пойдут в рецессию, потому что центральные банки повышают процентные ставки, чтобы подавить инфляцию.
- Поскольку страны спешат обеспечить свои запасы энергии, они возвращаются в грязное ископаемое топливо.
- Интенсивное внимание к войне в Украине повышает риск конфликта в других странах.