Хуже всего впереди – МВФ о мировой экономике в 2023 году

Ситуация с экономикой в мире будет только ухудшаться. Такой прогноз озвучила глава МВФ Кристалина Георгиева. Что повлияло на замедление экономического роста и резкий рост цен, читайте в тексте.

Хуже всего впереди

Основными факторами, повлиявшими на экономическое замедление, стали пандемия и война в Украине, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева. Кроме того, в следующем году в следующем году ситуация только ухудшится.

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Что касается 2023 года, мы должны признать, что нас ждут более трудные времена. Хуже всего впереди,

- сказала Кристалина Георгиева.

Пандемия вызвала необратимую утрату экономического производства, равную 5,3% мирового ВВП. А война в Украине повлекла за собой колоссальный шок цен на энергоносители.

Что будет в 2023 году

Следовательно, это привело к высокой инфляции, высокому росту растущего долга и усилению неравенства во многих странах. Глобальный рост замедлился

МВФ прогнозирует, что глобальный рост снизится до 2,7% в следующем году. При этом, по крайней мере, треть мира окажется в рецессии.

Три основных двигателя глобального роста — США, Китай и Европа — одновременно замедляют темпы роста, и это ударяет по экспорту развивающихся рынков.

Все это делает 2023 гораздо сложнее для политиков, чем 2020,

– заявила глава МВФ.

Раньше политики имели одну общую цель: поддержать экономику. Это означало, что денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика двигались в одном направлении. Теперь налогово-бюджетная политика должна применяться очень осторожно, чтобы нацелить ее на уязвимые части экономики.

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С чем столкнется мир в следующем году

Мир становится намного нестабильные из-за различных факторов, случившихся как в 2020 году, так и в 2022 году. Поэтому населению планеты придется столкнуться с непредсказуемостью геополитики, с борьбой за контроль над инфляцией, с хаосом на энергетических рынках и прочим.