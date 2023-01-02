Тарифи, ціни на пальне, житло та зарплати: що чекає українців у 2023 році

Прийдешній 2023 рік стане першим роком в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, тарифи для населення не змінюватимуть, принаймні до кінця опалювального сезону, на житло діятимуть знижки, хоч ціни на квартири збільшилися, пенсіонерів чекає індексація, а зарплати залишаться такими ж. Чого ще чекати від 2023 року, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Чи зменшиться дохід українців

У 2023 році не заплановане підвищення мінімальної зарплати, попри те, що прогнозують ріст інфляції на 20 – 30%.

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За проєктом бюджету-2023 мінімальна зарплата наступного року підвищуватися не буде. Відтак, вона становитиме 6 700 гривень.

Натомість середня зарплата у 2023 році становитиме 18 261 гривні. У пояснювальній записці до проєкту держбюджету повідомляють, що середня зарплата зросте, однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата підвищиться лише на 1,4%.

За інформацією від Нацбанку, у 2023 році номінальна заробітнапісля падіння на 26,9% цього року.

У дослідженні, яке проводили Gradus Research, станом на вересень більшість українців продовжує декларувати зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення (77%), і лише 3% вказують, що їхній дохід збільшився.

Проте особливих змін у стабільності доходу серед працевлаштованого населення не зафіксовано – 74% продовжують отримувати зарплатню.

Водночас майже половина (47%) працевлаштованих не має впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її й надалі.

Якими будуть пенсії у 2023 році

Уряд зазвичай закладає підвищення пенсій у бюджет, однак у зв'язку з повномасштабною війною цього не відбулось. Проте на пенсіонерів буде очікувати індексація виплат. Також збільшиться й трудовий стаж.

Мінімальна та максимальна пенсія у 2023 році виглядатимуть наступним чином:

2 093 гривні – мінімальна пенсія (1 прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність);

(1 прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність); 20 920 гривень – максимальна (10 прожиткових мінімумів для тих, хто втратив працездатність).

Попри те, що у бюджеті уряд не заклав підвищення прожиткового мінімуму, у "Мінфіні" розповіли, що

Щодо стажу, то якщо цьогоріч достатньо було накопичити 29 років, аби вийти на пенсію у 60 років, то у 2023 році потрібно буде мати не менше ніж 30 років страхового стажу.

Ті, хто не матиме у 60 років достатньо страхового стажу, зможуть піти на пенсію у 63 роки за умови наявності стажу не менше ніж 20 років.

Українці страховий стаж яких буде від 15 до 20 років, зможуть почати отримувати виплати від держави у 65 років.

Якщо хтось матиме менш як 15 років стажу, то по досягненню 65 років, замість пенсії зможе отримувати соціальну допомогу від держави.

Курс по 50 гривень – це реальність чи міф

Долар останні декілька місяців коливається у діапазоні 40 – 41 гривні. Така тенденція цілком очікувана в умовах війни, кажуть експерти.

Тому за прогнозами, у перший тиждень нового 2023 року варто очікувати таких же трендів щодо курсу американської валюти. Тобто, суттєвих змін не буде.

У розмові з банкіром Германом Марченко, з січня по лютий все ж коридор валютного курсу може стати трохи ширшим, але не суттєво – від 40 до 42 гривень.

Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%,

– додає він.

Кого шукатимуть роботодавці у 2023 році

що курс, який закладений у держбюджеті на 2023 рік, становить на рівні 42 – 45 гривні. Зростання ВВП буде на рівні 3%, а інфляційний прогноз – до 25%.

Повномасштабна війна досить сильно вплинула на ринок праці. Зараз в Україні зріс рівень безробіття та змінився вектор затребуваних вакансій.

Як пояснює HR-спеціалістка Валентина Гаврюшенко у коментарі 24 Каналу, ринок праці ще довго буде відчувати на собі наслідки рецесії в економіці.

Відтак, рівень безробіття у 2023 році поступово знижуватиметься, але через війну він ще довго залишатиметься високим. За прогнозами НБУ,

Наступного року найбільш затребуваними будуть вакансії у сфері:

торгівля-продажі,

виробництво,

маркетинг,

адмінперсонал тощо.

Цікаво, що робочі місця точно будуть у програмістів, логістів, водіїв та психологів.

Чого чекати від податків

Для підприємців у наступному році практичного нічого не зміниться. Все через те, що не зростуть показники до котрих прив'язаний ЄСВ та єдиний податок (ЄП). А от податок у 2% від доходу скасують. Цього слід очікувати навесні.

ФОП 1 групи : єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати.

: єдиний податок – 286,4 гривні (10% від 2 684 гривень); ліміт річного доходу – 1 118 900 гривень або 167 розмірів мінімальної зарплати. ФОП 2 групи : єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати.

: єдиний податок – 1 340 гривень (20% від 6 700 гривень); ліміт річного доходу – 5 587 800 гривень або 834 мінімальні зарплати. ФОП 3 групи: єдиний податок – 5% від суми доходів для неплатників ПДВ, або 3% від суми доходів для платників ПДВ; ліміт річного доходу – 7 818 900 гривень або 1 167 мінімалок (однаково для платників та неплатників ПДВ).

У бюджеті-2023 урядовці також залишили без змін податок на доходи та прибуток, військовий збір. Вони як і раніше складатимуть 18% та 1,5% відповідно. А от розмір акцизу таки зріс:

На тютюн податок складатиме 20% — 2 097,12 гривні за тисячу штук.

На алкоголь теж становитиме 20% — 133,31 гривні за літр 100% спирту тисячі літрів, акциз на пиво – 59,82 гривні за літр 100% спирту.

ПДВ на пальне;

52 євро – для автогазу,

100 – для пального.

Аліменти та соцвиплати

Гарантований державою розмір аліментів, тобто мінімальний, – це 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Він призначається за умови, що один із батьків, який платитиме аліменти, не має достатньо коштів, щоб робити великі виплати.

У 2023 році ця сума становитиме:

для дітей до 6 років – 1 136 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 1 416 гривень;

для дітей 18 – 23 років – 1 342 гривень.

Рекомендовані ж виплати залежатимуть на 100% від прожиткового мінімуму. Їх призначають, якщо один із батьків, що платить аліменти, має достатній дохід:

на дитину до 6 років виплачуватимуть 2 272 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 гривень.

становитиме 10 прожиткових мінімумів на дитину. Тобто для дітей до 6 років – це близько 23 000 гривень у 2023 році, а від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Також, протягом 2023 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, складе:

на дитину до 6 років – 4 544 гривень (2×2 272 гривень);

на дитину від 6 до 18 років – 5 666 гривень (2×2 833 гривень).

А грошова допомога випускникам з-поміж дітей-сиріт:

для дітей до 6 років – 13 632 гривень (6×2 272 гривень);

для дітей від 6 до 18 років – 16 998 гривень (6×2 833 гривень);

для дітей 18-23 років – 16 104 гривень (6×2 684 гривень).

На ринку пального буде здорожчання

У жовтневому інфляційному звіті НБУ зазначив, що пальне продовжить дорожчати у наступному році, хоча це й відбуватиметься повільнішими темпами – до 20%.

З іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими,

– додали там.

, що у листопаді 2022 року пальне подорожчало на 59,4% у річному вимірі та на 1,3% у місячному. Зростання цін відбулося через підвищення витрат бізнесу та посилення попиту на пальне на тлі перебоїв з електропостачанням.

Крім того, українцям не варто очікувати дефіциту на пальне, яку було цієї весни. Про це каже Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95".

За його словами, дефіцит виник в Україні через те, що росіяни зруйнували 100% постачань і відповідно Україна не мала ні досвіду постачання з Європи, ні контрактів, ні транспорту.

У Європейців не було ресурсів під нас, тому що ніхто на нас не розраховував, бо нас ніколи не було на тому ринку. Зараз це все працює, в нас кількість бензовозів цьогоріч зросла більш ніж у три рази. У нас і залізниця працює нормально. Всі мають контракти. Всі знають куди бігти й кому дзвонити. Тому я взагалі виключаю вірогідність якихось таких рецидивів в тій чи іншій формі,

– додав експерт.

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Що буде з цінами на житло

Зверніть увагу, що цього року найбільше подорожчало житло у західних областях України. За минулий рік ціна за метр квадратний у новобудові зросла:

у Києві – на 12 555 гривень (на 32%);

у Львові – на 19 021 гривню (на 75%);

в Одесі – на майже 13 000 гривень (на 49%);

Натомість у Харкові лише на 7 350 гривень (на 29%).

Окрім Львова, також найбільше подорожчало житло в Ужгороді (+70%) та Чернівцях (+69%).

Фактори, які можуть позитивно повпливати на загальну ситуацію на ринку первинного житла у 2023 році:

прогнозований і контрольований рівень інфляції,

зниження собівартості будівництва шляхом конкурентної вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт,

зростання доходів громадян,

ефективна політика країни з відновлення економіки та залучення інвестицій (це насамперед кредитування девелоперів під 3–5%),

збільшення рівня попиту, можливість для широких верств населення стати власником житла за допомогою пільгової іпотеки.

Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов у коментарі розповів, що попри те, що забудовники суттєво збільшили вартість на тлі нульового попиту, реальний покупець за умови повної сплати вартості квартир, може і надалі розраховувати на суттєві знижки в розмірі від 10% до 20%. І з великою долею вірогідності дана тенденція триватиме наступні 3 місяці.

Тарифи майже не зміняться

Холодна вода та водовідведення;

Тарифи на воду та водовідведення у 2023 році не подорожчає. Ціна водовідведення та водопостачання у найбільших містах України:

Інфоксводоканал (Одеса): 42,24 гривні (21,94/20,28)

Київводоканал: 39,28 гривні (21,69/17,59)

Дніпроводоканал: 37,36 гривні (22,57/14,79)

Львівводоканал: 29,12 гривні (19,44/9,68)

Харківводоканал – 24,52 гривні (13,36/7,07);

Електроенергія;​

що тарифи на воду в Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які сильно постраждали від бойових дій, переглядатися не будуть.

Ціни на електроенергію залишилися зафіксованими від початку 24 лютого. Відтак, нинішні ціни будуть дійсні принаймні до 31 березня 2023 року. Далі – можливі зміни.

Зараз фіксований тариф становить:

для індивідуальних побутових споживачів – 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину – понад 250 кіловатів на місяць;

1,68 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання – для колективних побутових споживачів, гуртожитків та для юридичних осіб, які є власниками або балансоутримувачами майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб.

Важливо, що у грудні НКРЕКП прийняла рішення мінімально скоригувати тарифи на електроенергію для підприємців. Відтак, збільшення для непобутових споживачів становить близько 15 копійок за кіловат-годину.

Газ;

Щодо тарифів на газ, то ситуація з ними майже така ж, як і з електроенергією. Тобто до кінця цього опалювального сезону нічого змінюватися не буде.

Натомість голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що теперішня ціна на газ в Україні є невиправдано низькою. На його думку, тарифи можуть бути переглянуті у квітні 2023 року.

Які тарифи діють зараз:

Ціна тарифного плану "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.

"Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;

"Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.

Чи буде Україна зі світлом у Новому році

Цієї зими українцям слід очікувати, що стабільне електропостачання буде залежати від двоє чинників:

Відсутність нових масових обстрілів та катастрофічних руйнувань критичної інфраструктури;

Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", додає, що у такому разі вже навесні 2023 року енергосистема України може стабілізуватися. Якщо ж обстріли продовжаться, то можливі блекаути на декілька днів в залежності від пошкоджень.

Хороша погода;

Наявність тепло погоди сприятиме меншому використанню газу та електроенергії.

За словами експерта, якщо все ж блекаут трапиться, до того ж, це відбудеться при серйозній міносовій погоді, це насамперед вплине на населення. Адже опалення може не бути довгий час.

Проте хочу зазначити, що в українців вже є чималий досвід у таких ситуаціях. Ми бачимо, що генерація вже не настільки просідає, як це було на початку, особливо атомна,

– додає Щедрін.

Цікаво, що відновитися частково українська енергосистема може вже наступного літа. Але за оцінками директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, повне відновлення, тобто до стану, в якому українська енергосистема перебувала до війни, знадобиться близько 2 років.

А перехід на електроенергію більше енергофективну, зелену і таку, що більше орієнтується на відновлювальні джерела – від 2 до 3 років.