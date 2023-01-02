Тарифы, цены на горючее, жилье и зарплаты: что ждет украинцев в 2023 году

Грядущий 2023 год станет первым годом в условиях полномасштабного вторжения России. Следовательно, тарифы для населения не будут менять, по крайней мере, до конца отопительного сезона, на жилье будут действовать скидки, хотя цены на квартиры увеличились, пенсионеров ждет индексация, а зарплаты останутся такими же. Чего еще ждать с 2023 года, читайте в материале 24 канала.

Уменьшится ли доход украинцев

В 2023 году не запланировано повышение минимальной зарплаты, несмотря на прогнозирование роста инфляции на 20 – 30%.

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По проекту бюджета-2023 минимальная зарплата на следующий год повышаться не будет. Следовательно, она составит 6 700 гривен.

В то же время средняя зарплата в 2023 году составит 18 261 гривну. В пояснительной записке к проекту госбюджета сообщают, что средняя зарплата вырастет, однако из-за инфляции в 28,4% реальная зарплата повысится всего на 1,4%.

За информацией от Нацбанка, в 2023 году номинальная заработнаяпосле падения на 26,9% в текущем году.

В исследовании, которое проводили Gradus Research, по состоянию на сентябрь большинство украинцев продолжает декларировать уменьшение дохода с начала полномасштабного вторжения (77%), и лишь 3% указывают, что их доход увеличился.

Однако особые изменения в стабильности дохода среди трудоустроенного населения не зафиксированы – 74% продолжают получать зарплату.

В то же время почти половина (47%) трудоустроенных не уверена, будут ли они получать ее и дальше.

Какими будут пенсии в 2023 году

Правительство обычно закладывает повышение пенсий в бюджет, однако в связи с полномасштабной войной этого не произошло. Однако пенсионеров ждет индексация выплат. Также увеличится и трудовой стаж.

Минимальная и максимальная пенсия в 2023 году будет выглядеть следующим образом:

2 093 гривны – минимальная пенсия (1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность);

(1 прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность); 20 920 гривен – максимальная (10 прожиточных минимумов для тех, кто потерял трудоспособность).

Несмотря на то, что в бюджете правительство не заложило повышение прожиточного минимума, в "Минфине" рассказали, что

Что касается стажа, то если в этом году достаточно было накопить 29 лет, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, то в 2023 году нужно будет иметь не менее 30 лет страхового стажа.

Те, кто не будет иметь в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет.

Украинцы, страховой стаж которых будет составлять от 15 до 20 лет, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

Если у кого-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.

Курс по 50 гривен – это реальность или миф

Доллар в последние несколько месяцев колеблется в диапазоне 40 – 41 гривны. Такая тенденция вполне ожидаема в условиях войны, говорят эксперты.

Поэтому по прогнозам, в первую неделю нового 2023 года следует ожидать таких же трендов по курсу американской валюты. То есть существенных изменений не будет.

В разговоре банкир Герман Марченко подчеркнул, что с января по февраль все же коридор валютного курса может стать немного шире, но не существенно – от 40 до 42 гривен.

Предугадать все невозможно, особенно то, что может произойти неожиданно и повлиять на конъюнктуру рынка. Однако возможные колебания курса в течение 2 первых месяцев года вряд ли превысят 3%,

– добавляет он.

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что курс, заложенный в госбюджете на 2023 год, составляет на уровне 42 – 45 гривны. Рост ВВП будет на уровне 3%, а инфляционный прогноз – до 25%.

Полномасштабная война довольно сильно повлияла на рынок труда. Сейчас в Украине вырос уровень безработицы и изменился вектор востребованных вакансий.

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Следовательно, уровень безработицы в 2023 году будет постепенно снижаться, но из-за войны он еще долго будет оставаться высоким. По прогнозам НБУ,

В следующем году наиболее востребованными будут вакансии в сфере:

торговля-продажи,

производство,

маркетинг,

админперсонал и т.д.

Интересно, что рабочие места точно будут у программистов, логистов, водителей и психологов.

Чего ждать от налогов

Для предпринимателей в следующем году практического ничего не изменится. Все потому, что не возрастут показатели, к которым привязан ЕСВ и единый налог (ЕН). А вот налог в 2% от дохода отменят. Этого следует ожидать весной.

ФЛП 1 группы : единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты.

: единый налог – 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен); лимит годового дохода – 1 118 900 гривен, или 167 размеров минимальной зарплаты. ФЛП 2 группы : единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат.

: единый налог – 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен); лимит годового дохода – 5 587 800 гривен, или 834 минимальных зарплат. ФЛП 3 группы : единый налог – 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, или 3% от суммы доходов для плательщиков НДС; лимит годового дохода – 7 818 900 гривен, или 1 167 минималок (одинаково для плательщиков и неплательщиков НДС).

В бюджете-2023 чиновники также оставили по-прежнему налог на доходы и прибыль, военный сбор. Они по-прежнему составят 18% и 1,5% соответственно. А вот размер акциза таки вырос:

На табак налог составит 20% – 2 097,12 гривны за тысячу штук.

На алкоголь тоже будет составлять 20% – 133,31 гривны за литр 100% спирта тысячи литров, акциз на пиво – 59,82 гривны за литр 100% спирта.

НДС на горючее:

52 евро – для автогаза,

100 – для горючего.

Алименты и соцвыплаты

Гарантированный государством размер алиментов, то есть минимальный – это 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Он назначается при условии, что у одного из родителей, который будет платить алименты, нет достаточно средств, чтобы делать большие выплаты.

В 2023 году эта сумма составит:

для детей до 6 лет – 1 136 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 1416 гривен;

для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.

Рекомендованные выплаты будут зависеть на 100% от прожиточного минимума. Их назначают, если один из родителей, котрый платит алименты, имеет достаточный доход:

на ребенка до 6 лет будут выплачивать 2 272 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;

на ребенка от 18 до 23 лет (если учится на стационаре в вузе) – 2 684 гривен.

будет составлять 10 прожиточных минимумов на ребенка. То есть для детей до 6 лет – это около 23 000 гривен в 2023 году, а от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Также в течение 2023 года помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит:

на ребенка до 6 лет – 4 544 гривен (2×2 272 гривен);

на ребенка от 6 до 18 лет – 5 666 гривен (2×2 833 гривен).

А денежная помощь выпускникам среди детей-сирот:

для детей до 6 лет – 13 632 гривен (6×2 272 гривен);

для детей от 6 до 18 лет – 16 998 гривен (6×2 833 гривен);

для детей 18 – 23 лет – 16 104 гривен (6×2 684 гривен).

На рынке горючего будет подорожание

В октябрьском инфляционном отчете НБУ отметил, что горючее продолжит дорожать в следующем году, хотя это будет происходить более медленными темпами – до 20%.

С другой стороны – ожидаемый возврат системы налогообложения горючего на довоенный уровень будет сохранять цены высокими,

– добавили там.

, что в ноябре 2022 года топливо подорожало на 59,4% в годовом исчислении и на 1,3% в месячном. Рост цен произошел из-за повышения издержек бизнеса и усиления спроса на горючее на фоне перебоев с электроснабжением.

Кроме того, украинцам не стоит ожидать дефицита топлива, которое было этой весной. Об этом говорит Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы "А-95".

По его словам, дефицит возник в Украине из-за того, что россияне разрушили 100% поставок, и соответственно у Украины не было ни опыта поставок из Европы, ни контрактов, ни транспорта.

У Европейцев не было ресурсов под нас, потому что никто на нас не рассчитывал, потому что нас никогда не было на том рынке. Сейчас это все работает, у нас количество бензовозов в этом году выросло более чем в три раза. У нас и железная дорога работает нормально. У всех есть контракты. Все знают, куда бежать и кому звонить. Поэтому я вообще исключаю вероятность каких-либо таких рецидивов в той или иной форме,

– добавил эксперт.

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Что будет с ценами на жилье

Обратите внимание, что в этом году больше всего подорожало жилье в западных областях Украины. За прошлый год цена за метр квадратный в новострое выросла:

в Киеве – на 12 555 гривен (на 32%);

во Львове – на 19 021 гривну (на 75%);

в Одессе – почти на 13 000 гривен (на 49%);

В Харькове всего на 7 350 гривен (на 29%).

Кроме Львова, также больше всего подорожало жилье в Ужгороде (+70%) и Черновцах (+69%).

Факторы, которые могут положительно отразиться на общей ситуации на рынке первичного жилья в 2023 году:

прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции,

снижение себестоимости строительства путем конкурентной стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ,

рост доходов граждан,

эффективная политика страны по восстановлению экономики и привлечению инвестиций (это прежде всего кредитование девелоперов под 3–5%),

увеличение уровня спроса; возможность для широких слоев населения стать собственником жилья с помощью льготной ипотеки.

Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов в комментарии рассказал, что, несмотря на то, что застройщики существенно увеличили стоимость на фоне нулевого спроса, реальный покупатель при полной оплате стоимости квартир может и дальше рассчитывать на существенные скидки в размере от 10 до 20%. И с большой долей вероятности данная тенденция продлится следующие 3 месяца.

Тарифы почти не изменятся

Холодная вода и водоотвод;

Тарифы на воду и водоотводы в следующем году не изменятся. Цена водоотведения и водоснабжения в крупнейших городах Украины:

Инфоксводоканал (Одесса): 42,24 гривны (21,94/20,28)

Киевводоканал: 39,28 гривны (21,69/17,59)

Днепроводоканал: 37,36 гривны (22,57/14,79)

Львовводоканал: 29,12 гривны (19,44/9,68)

Харьковводоканал – 24,52 гривны (13,36/7,07);

Электроэнергия;

что тарифы на воду в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, сильно пострадавшие от боевых действий, пересматриваться не будут.

Цены на электроэнергию остались фиксированными с начала 24 февраля. Следовательно, нынешние цены будут действительны по крайней мере по 31 марта 2023 года. Далее возможны изменения.

Сейчас фиксированный тариф составляет:

для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час – более 250 киловатт в месяц;

1,68 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления – для коллективных бытовых потребителей, общежитий и для юридических лиц, являющихся владельцами или балансодержателями имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц.

Важно, что в декабре НКРЭКУ приняла решение минимально скорректировать тарифы на электроэнергию для предпринимателей. Следовательно, увеличение для небытовых потребителей составляет около 15 копеек за киловатт-час.

Газ;

Что касается тарифов на газ, то ситуация с ними почти такая же, как и с электроэнергией. То есть, до конца этого отопительного сезона ничего меняться не будет.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что нынешняя цена на газ в Украине неоправданно низка. По его мнению, тарифы могут быть пересмотрены в апреле 2023 года.

Какие тарифы действуют сейчас:

Цена тарифного плана "Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.

"Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;

"Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.

Будет ли Украина со светом в Новом году

Этой зимой украинцам следует ожидать, что стабильное электроснабжение будет зависеть от двух факторов:

отсутствия новых массовых обстрелов и катастрофических разрушений критической инфраструктуры;

Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", добавляет, что в этом случае уже весной 2023 года энергосистема Украины может стабилизироваться. Если же обстрелы продолжатся, возможны блэкауты на несколько дней в зависимости от повреждений.

Хорошая погода;

Наличие тепло погоды будет способствовать меньшему использованию газа и электроэнергии.

По словам эксперта, если все же блэкаут случится, к тому же это произойдет при серьезной минусовой погоде, это прежде всего повлияет на население. Ведь отопления может не быть долгое время.

Однако хочу отметить, что у украинцев уже есть немалый опыт в таких ситуациях. Мы видим, что генерация уже не так проседает, как это было вначале, особенно атомная,

– добавляет Щедрин.

Интересно, что восстановиться частично украинская энергосистема может уже следующим летом. Но по оценкам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, полное восстановление, то есть до состояния, в котором украинская энергосистема находилась до войны, понадобится около 2 лет.

А переход на электроэнергию более энергоэффективную, зеленую и ориентирующуюся больше на возобновляемые источники – от 2 до 3 лет.