Курс долара, пальне та продукти у червні: яких цін очікувати влітку
Влітку очікується здорожчання основних видів пального, втім у червні суттєвого росту ціни не відбудеться. Водночас долар перейшов на новий курсовий показник у понад 40 гривень – ціна може сягнути й 41 гривні за валюту. Крім того, ціни на ранні овочі здешевшали, але імпортні плодові залишатимуться на високому рівні.
Чи подорожчає пальне у червні
Під час розмови 24 Каналу економіст Олег Пендзин нагадав, що у травні 2022 року вартість пального в середньому була лише на 5 – 6 гривень меншою порівняно з аналогічним періодом тепер.
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Експерт зауважує, що тоді у вартість пального не входили ані податок на додану вартість, ані акциз, але ціна все одно була на рівні 50 гривень за літр.
Ми з вами пережили два підняття ціни на пальне. Перший раз було підняття податків до 7% ПДВ й акцизу до 100 євро за 1 тисячу літрів. Другий раз – з липня минулого року, коли акцизи встановили від майже 140 євро до 213 євро та 20% ПДВ. І такі карколомні підняття зумовили зростання цін на пальне десь на 6 гривень.
За словами Пендзина, таке підняття не змінить щось принципово на ринку, тому у червні не варто очікувати ажіотажу на пальне.
Станом на 30 травня, за даними "Мінфіну", ціни на пальне становлять:
- Бензин А-95 – 55,99 гривні за літр,
- Бензин А-92 – 52,40 гривні за літр,
- Дизельне пальне – 52,74 гривні за літр,
- Газ автомобільний – 26,67 гривні за літр.
Яким буде курс долара
Минулого тижня офіційний курс долара перетнув межу в понад 40 гривень – це відбулося вперше в історії. Як розповів 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин, зараз Нацбанк переходить на новий курсовий коридор.Шевчишин нагадує, що НБУ працює в рамках керованої гнучкості курсу, а тому визначає всі межі та має для цього усі можливості, зокрема й фінансові через золото-валютні резерви.
Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.
Аналітик додає, що регулятор показуватиме, де, найімовірніше, зупиниться курс – це може бути як 41 гривня, так і більше.
Водночас банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що у червні головне очікування – попри можливі обставини, як об’єктивні, так і суто емоційні, валютні курси не перетнуть "психологічних рисок", а основні валютні зміни не перевищать 2% від початкового курсу червня (до 1 гривні).
Очікується, що валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 – 41 гривня за долар, та готівковий ринок – 40 – 41 гривня.
Лєсовий додає, що навіть якщо за підсумками місяця курс долара перевершить закладений в бюджет середньорічний курс у 40,7 гривні, то це не повинно викликати особливої паніки чи ажіотажу.
Ринок "живий" й надалі за певних обставин можна буде спостерігати певне "відкочування" курсів навспак,
– каже банкір.
Як зміняться ціни на продукти у червні
Молоді овочі: капуста, картопля та зелена цибуля
Для 24 Каналу науковиця Інни Сало пояснила, що на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, впливають декілька чинників.
Більш істотно впливають такі чинники як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.
Експертка зауважує, що станом на 25 травня ціни на ранні овочі – з розширенням обсягів їх реалізації – здешевшали проти цін на початку травня.
За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у червні ціни на окремі види овочів борщового набору зі збільшенням пропозиції овочів закритого ґрунту можуть дещо знизитися проти цін станом на 25 травня.
Очікується, що з розширенням пропозиції овочів відкритого ґрунту у новому сезоні, ціни на овочеві помітно знизяться. Це, звісно, залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики,
– додає Інна Сало.
Сезонні фрукти
Очікується, що у перший місяць літа відбудеться незначне здорожчання плодових:
- Ціни на яблука можуть зрости до 30 гривень за кілограм проти ціни у 27,49 гривні, станом на 25 травня.
Водночас вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою, зокрема ціни на:
- апельсини – до 77 гривень за кілограм (+4%),
- лимони – до 75 гривень за кілограм (+2%),
- банани – до 70 гривень за кіло (+2%),
- мандарини – до 110 гривень за кіло (+4%).
Щодо ягід, то науковиця Інна Сало зауважує, що ціни на деякі можуть знизитися:
- Вартість суниці садової у червні, саме у пік сезону продажу, знизиться в ціні до 100 гривень за кілограм.
- Ціни на черешню очікується в діапазоні 100 – 150 гривень за кілограм, залежно від її органолептичних показників – зовнішній вигляд, смак, колір тощо.
Вартість круп
Як розповіла 24 Каналу Світлана Черемісіна, науковиця з Інституту аграрної економіки, цінова ситуація з крупами залишається стабільною.
Протягом травня ціни на більшість видів круп залишались стабільними, а деякі зазнали незначного здешевлення.
- Ціна на гречку порівняно з квітнем ще знизилась на 3,7% – до 26,36 гривні за кілограм,
- Пшоно подешевшало на 1,3% – до 24,37 гривні за кілограм,
- Крупи пшеничні втратили в ціні 1,1% і коштують зараз 16,42 гривні за кілограм,
- Ціна на крупи манні та ячні не змінилась – 21,86 гривні та 15,31 гривні відповідно,
- Рис зазнав дуже незначного подорожчання – на 0,1% – від 51,48 до 51,53 гривні за кілограм.
В червні 2024 року цінова ситуація на крупи залишатиметься стабільною для споживачів – подорожчання наступного місяця не очікується. У червні гречка може подешевшати ще на 3 – 5%,
– каже Черемісіна.
Єдиним винятком може бути імпортний рис, що може зазнати незначного здорожчання в межах 5 – 10%.
Основні види м'яса
В останній декаді травня 2024 року в продуктових супермаркетах зберігається тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса: яловичина, свинина та курятина.
Ціни на основні види м'яса коливається так:
- курячі гомілки – 79,45 гривні за кіло (+0,9%),
- курячі стегна – 100,50 гривні за кіло (-8,3%),
- куряча тушка – 73,85 гривні за кілограм (-4,8%),
- куряче філе – 158,97 гривні за кілограм (+8,2%),
- свинина грудинка – 162,55 гривні за кілограм (-11,0%),
- свинина лопатка – 164,11 гривні за кілограм (-13,7%),
- свинина підчеревина – 161,30 гривні (-10,8%),
- свинина ребра – 179,63 гривні (-0,6%),
- свинина ошийок – 260,20 гривні (+3,5%),
- свинина шашлик – 210,90 гривні (+1,2%),
- сало домашнє – 236,50 гривні (+25,1%),
- сало солоне – 242,88 гривні (-7,6%),
- яловичина ребра – 168,95 гривні (+5,7%),
- яловичина гуляш – 291,05 гривні (+19,8%).