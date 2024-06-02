Курс долара, пальне та продукти у червні: яких цін очікувати влітку

Влітку очікується здорожчання основних видів пального, втім у червні суттєвого росту ціни не відбудеться. Водночас долар перейшов на новий курсовий показник у понад 40 гривень – ціна може сягнути й 41 гривні за валюту. Крім того, ціни на ранні овочі здешевшали, але імпортні плодові залишатимуться на високому рівні.

Чи подорожчає пальне у червні

Під час розмови 24 Каналу економіст Олег Пендзин нагадав, що у травні 2022 року вартість пального в середньому була лише на 5 – 6 гривень меншою порівняно з аналогічним періодом тепер.

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Експерт зауважує, що тоді у вартість пального не входили ані податок на додану вартість, ані акциз, але ціна все одно була на рівні 50 гривень за літр.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Ми з вами пережили два підняття ціни на пальне. Перший раз було підняття податків до 7% ПДВ й акцизу до 100 євро за 1 тисячу літрів. Другий раз – з липня минулого року, коли акцизи встановили від майже 140 євро до 213 євро та 20% ПДВ. І такі карколомні підняття зумовили зростання цін на пальне десь на 6 гривень.

Уряд розробив спеціальний законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу — йдеться про збільшення ставок акцизного податку на пальне. Відбутися це має з 1 липня. Очікується, що підняття акцизів, ймовірно, додасть до вартості пального 1,5 гривні на літр.

За словами Пендзина, таке підняття не змінить щось принципово на ринку, тому у червні не варто очікувати ажіотажу на пальне.

Станом на 30 травня, за даними "Мінфіну", ціни на пальне становлять:

Бензин А-95 – 55,99 гривні за літр,

Бензин А-92 – 52,40 гривні за літр,

Дизельне пальне – 52,74 гривні за літр,

Газ авто­мобільний – 26,67 гривні за літр.

Яким буде курс долара

Минулого тижня офіційний курс долара перетнув межу в понад 40 гривень – це відбулося вперше в історії. Як розповів 24 Каналу експерт Андрій Шевчишин, зараз Нацбанк переходить на новий курсовий коридор.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Схожа ситуація була наприкінці грудня, коли ми перетнули 38 гривень та йшли до 39 гривень. Зараз аналогічним чином ми перетнули позначку 40 гривень й перейшли в новий коридор.

, що НБУ працює в рамках керованої гнучкості курсу, а тому визначає всі межі та має для цього усі можливості, зокрема й фінансові через золото-валютні резерви.

Аналітик додає, що регулятор показуватиме, де, найімовірніше, зупиниться курс – це може бути як 41 гривня, так і більше.

Водночас банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що у червні головне очікування – попри можливі обставини, як об’єктивні, так і суто емоційні, валютні курси не перетнуть "психологічних рисок", а основні валютні зміни не перевищать 2% від початкового курсу червня (до 1 гривні).

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Очікується, що валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 – 41 гривня за долар, та готівковий ринок – 40 – 41 гривня.

Лєсовий додає, що навіть якщо за підсумками місяця курс долара перевершить закладений в бюджет середньорічний курс у 40,7 гривні, то це не повинно викликати особливої паніки чи ажіотажу.

Ринок "живий" й надалі за певних обставин можна буде спостерігати певне "відкочування" курсів навспак,

– каже банкір.

Як зміняться ціни на продукти у червні

Молоді овочі: капуста, картопля та зелена цибуля

Для 24 Каналу науковиця Інни Сало пояснила, що на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, впливають декілька чинників.

Інна Сало Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Більш істотно впливають такі чинники як оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

Експертка зауважує, що станом на 25 травня ціни на ранні овочі – з розширенням обсягів їх реалізації – здешевшали проти цін на початку травня.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у червні ціни на окремі види овочів борщового набору зі збільшенням пропозиції овочів закритого ґрунту можуть дещо знизитися проти цін станом на 25 травня.

Очікується, що з розширенням пропозиції овочів відкритого ґрунту у новому сезоні, ціни на овочеві помітно знизяться. Це, звісно, залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики,

– додає Інна Сало.

Сезонні фрукти

Очікується, що у перший місяць літа відбудеться незначне здорожчання плодових:

Ціни на яблука можуть зрости до 30 гривень за кілограм проти ціни у 27,49 гривні, станом на 25 травня.

Водночас вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою, зокрема ціни на:

апельсини – до 77 гривень за кілограм (+4%),

– до 77 гривень за кілограм (+4%), лимони – до 75 гривень за кілограм (+2%),

– до 75 гривень за кілограм (+2%), банани – до 70 гривень за кіло (+2%),

– до 70 гривень за кіло (+2%), мандарини – до 110 гривень за кіло (+4%).

Щодо ягід, то науковиця Інна Сало зауважує, що ціни на деякі можуть знизитися:

Вартість суниці садової у червні, саме у пік сезону продажу, знизиться в ціні до 100 гривень за кілограм.

у червні, саме у пік сезону продажу, знизиться в ціні до 100 гривень за кілограм. Ціни на черешню очікується в діапазоні 100 – 150 гривень за кілограм, залежно від її органолептичних показників – зовнішній вигляд, смак, колір тощо.

Вартість круп

Як розповіла 24 Каналу Світлана Черемісіна, науковиця з Інституту аграрної економіки, цінова ситуація з крупами залишається стабільною.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Протягом травня ціни на більшість видів круп залишались стабільними, а деякі зазнали незначного здешевлення.

Ціна на гречку порівняно з квітнем ще знизилась на 3,7% – до 26,36 гривні за кілограм,

порівняно з квітнем ще знизилась на 3,7% – до 26,36 гривні за кілограм, Пшоно подешевшало на 1,3% – до 24,37 гривні за кілограм,

подешевшало на 1,3% – до 24,37 гривні за кілограм, Крупи пшеничні втратили в ціні 1,1% і коштують зараз 16,42 гривні за кілограм,

втратили в ціні 1,1% і коштують зараз 16,42 гривні за кілограм, Ціна на крупи манні та ячні не змінилась – 21,86 гривні та 15,31 гривні відповідно,

не змінилась – 21,86 гривні та 15,31 гривні відповідно, Рис зазнав дуже незначного подорожчання – на 0,1% – від 51,48 до 51,53 гривні за кілограм.

В червні 2024 року цінова ситуація на крупи залишатиметься стабільною для споживачів – подорожчання наступного місяця не очікується. У червні гречка може подешевшати ще на 3 – 5%,

– каже Черемісіна.

Єдиним винятком може бути імпортний рис, що може зазнати незначного здорожчання в межах 5 – 10%.

Основні види м'яса

Наталія Копитець Наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки В останній декаді травня 2024 року в продуктових супермаркетах зберігається тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса: яловичина, свинина та курятина.

Ціни на основні види м'яса коливається так:

курячі гомілки – 79,45 гривні за кіло (+0,9%),

курячі стегна – 100,50 гривні за кіло (-8,3%),

куряча тушка – 73,85 гривні за кілограм (-4,8%),

куряче філе – 158,97 гривні за кілограм (+8,2%),

свинина грудинка – 162,55 гривні за кілограм (-11,0%),

свинина лопатка – 164,11 гривні за кілограм (-13,7%),

свинина підчеревина – 161,30 гривні (-10,8%),

свинина ребра – 179,63 гривні (-0,6%),

свинина ошийок – 260,20 гривні (+3,5%),

свинина шашлик – 210,90 гривні (+1,2%),

сало домашнє – 236,50 гривні (+25,1%),

сало солоне – 242,88 гривні (-7,6%),

яловичина ребра – 168,95 гривні (+5,7%),

яловичина гуляш – 291,05 гривні (+19,8%).

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у червні 2024 року очікується збереження тенденції коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Основною причиною цього є війна та нестабільна ситуація в країні, яка нею зумовлена.