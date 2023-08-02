Прогнози на останній місяць літа: що буде з цінами на пальне та ягоди та яким буде курс

Серпень буде багатим на зміни, адже пальне дорожчатиме, як і, можливо, нерухомість. Натомість курс може увійти в інертний період перед вересневими змінами. Водночас ціни на сезонні ягоди будуть не дешевими.

Бензин та дизпальне дорожчатимуть ще й у серпні

Як розповів 24 Каналу Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, ціна на пальне в Україні росте, як від повернення довоєнного оподаткування з 1 липня, так і від того, що на європейському ринку нафтопродукти дорожчають через зростання нафтових котирувань.

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Втім потрібно розуміти, що різкого зростання цін на пальне не відбудеться, адже все буде поступово.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань На жаль, чимало хто вважає, що підвищення ціни на пальне у 3 – 4 гривні – це максимум на який підвищуватимуть вартість після повернення оподаткування. Нагадую, що піднялася на довоєнний рівень не лише ставка ПДВ, але й ставки акцизного податку.

З огляду на це, 3 – 4 гривні це лише зростання за ставками ПДВ. А от більшість мереж АЗС ще не відреагували на повернення акцизу.

Якщо казати про те зростання, яке ще відбудеться, то воно буде становити близько 10 гривень для бензину, а може і трішки більше в окремих мережах, а для дизпального – десь 8 гривень.

Відповідно, якщо середня ціна зростання на пальне в окремих заправках сягнула 3 – 4 гривень, то ціни ще ростимуть на 5 – 6 гривень в загальному.

Крім того, варто додати, що більшість постачальників пального працюють "з коліс". Тобто вони не мають великих запасів пального, адже їх не має де створювати. Все через можливість влучання по таких об'єктах.

Тому говорити про те, що в Україні є ще чимало запасів пального, яке було куплене до повернення податків і його потрібно продавати за меншою ціною – не коректно.

Для порівняння, у великих трейдерів є запасів максимум на тиждень, а у всі інші – працюють "з коліс",

– каже Рябцев.

Ягоди дорожчають, а овочі та яйця дешевшають

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало у коментарі 24 Каналу розповіла, що вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою.

Відтак ціна на апельсини очікується до 60 гривень за кілограм, лимони – до 65 гривень, а банани – до 50 гривень.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна на кавуни становитиме в середньому близько 30 гривень. А на решту плодових у пік масового урожаю ціна становитиме в діапазоні:

на чорну смородину 70 – 80 гривень за кілограм,

на малину – 80 – 90 гривень,

а на кінець літа ціни на яблука очікуються до 20 гривень.

Iнна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Яблука коштуватимуть нижче наприкінці літа у 2,4 раза. Адже нинішня ціна становить ще 47,4 гривні. Ціни на овочі борщового набору теж можуть знизитися.

Прогнозується, що ціни будуть становити:

капуста білокачанна – до 13 гривень за кілограм,

буряк – до 15 гривень,

цибуля ріпчаста та морква – до 30 гривень,

картопля – до 13 гривень.

Науковиця Світлана Пашко пояснює 24 Каналу, що через прихід на ринок яєчної продукції приватних господарств у весняно-літній період спостерігається зниження ціни.

Світлана Пашко Старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Втім сьогодні не можна категорично стверджувати, що ціна на яйця продовжує

стабільно падати, адже у червні темп падіння набагато менший, ніж в минулі

місяці. Правильніше сказати, що ціна потроху завмирає.

За даними Державної служби статистики України, споживча ціна на яйця у червні перевищила минулорічні показники за відповідний період – 22,72 – 24,70 гривні за десяток – в 1,7 раза і становила в середньому по Україні 42,39 гривні за десяток. Це на 4,74 % нижче, ніж у травні цього року.

Інертний період для курсу в останній місяць літа

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, у коментарі 24 Каналу розповів, що стосовно ситуації з курсом у серпні загалом можна очікувати досить інертний період. Тобто буде невелике затишшя перед очікуваними вересневими змінами.

По-перше, в НБУ вже анонсували зниження облікової ставки щонайменше на 1-2 в.п., що вплине на зниження ставок за депозитами та кредитами (очікується співмірне зниження ставок).

По-друге, саме восени НБУ може дещо послабити регулювання валютного ринку (згідно з анонсованою стратегією, що ґрунтується на 4-річній програмі співпраці з МВФ) - зараз мова йде про інфляційне таргетування та повернення плаваючого курсу валют.

Цілком можливо, що саме у вересні нас очікує "об’єднання" готівкового та офіційного валютних курсів в один.

За словами експерта, у перший тиждень серпня на готівковому валютному ринку будь-які зміни будь малопомітними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Готівковий курс буде максимально наближений до офіційного курсу валют, а щоденні коливання долара перебуватимуть ближче до нижньої планки коридору. Водночас курс євро формуватиме співвідношення пари євро/долар на міжнародному ринку.

Експерт прогнозує, що можливі коливання не вийдуть за межі 37 – 38 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро. Тобто, після червневого зміцнення гривні, коридор коливань майже не зміниться.

Якою буде ситуація зі світлом

У коментарі 24 Каналу аналітик Андрій Урста розповів, що в наступний опалювальний сезон українська енергосистема увійде зі значно меншим запасом міцності. Це якщо порівнювати із минулим сезоном.

Андрій Урста Аналітик DiXi Group У разі продовження російських атак на енергоінфраструктуру, слід бути готовим до періодів дефіциту і можливих обмежень електропостачання, як планових стабілізаційних, так і аварійних.

Крім того, експерт додав, що в Україні є підстави й простір для подальшого зростання тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

що на сьогодні для українців діє єдиний тариф на електроенергію –Раніше їх було два: тариф 1,44 гривні за кіловат-годину – для тих хто споживає на місяць менш як 250 кіловатів на годину, тариф 1,68 гривні за кіловат-годину – для тих хто використовує більше.

Втім, за оцінками НКРЕКП, каже Урста, середня кінцева ціна для населення мала б скласти понад 5,5 гривні за кіловат-годину в залежності від регіону та постачальника споживача.

Проте швидше за все наступне зростання відбудеться вже не цього року, адже окрім економічної доцільності, держава у питаннях тарифо та ціноутворення також керується міркуваннями соціальної прийнятності,

– пояснює аналітик.

Які професії будуть популярними у майбутньому

В "Укренерго" повідомили , шо серпень буде складним для енергосистеми через те, що ще більше енергоблоків будуть у ремонтах. Це, відповідно, впливатиме на виробництво електроенергії. Але у відомстві заявляють, що наразі обмеження споживання не прогнозується.

Як розповідає 24 Каналу експертка з ринку праці Валентина Гаврюшенко, очікується суттєве зростання кількості вакансій, пов’язаних з цифровими технологіями та цифровою торгівлею.

Валентина Гаврюшенко Експертка з ринку праці Приблизно на 10% зросте кількість робочих місць у сфері освіти та на 30% – у сфері сільського господарства та оборонна сфера.

Через автоматизацію та цифровізацію деяких процесів скорочення можуть зазнати касири, бухгалтери, адміністратори, секретарі та інші працівники:

Юрист-консультант, нотаріус – все через те, що роботу, де люди працюють за чітко заданим алгоритмом, легко може виконувати спеціально запрограмований механізм.

Копірайтери, коректори, перекладачі – різноманітні онлайн-додатки замінять працівників.

Архіваріус, бібліотекар – книжкові фонди активно переводять в онлайн-каталоги.

Турагенти, рієлтори – професія починає зникати через те, що все більше людей почали самостійно організовувати пошук інформації, різноманітні додатки на смартфонах уже дають можливість підшукати вигідні пропозиції.

Оператори call-центру – їх замінять чат-боти.

Чи збільшиться ціна на нерухомість

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, у коментарі 24 Каналу розповів, що ціни на нерухомість в цілому стабілізувалися по всій Україні.

Юрій Піта Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Тенденції не змінилися – регіони ближчі до західних більш популярні у покупців, отже ціни там стабільні на рівні початку весни. Дещо краще стала ситуація в східних регіонах, в першу чергу в Харкові.

За інформацією від експерта активність попиту збільшилася, а ціни зросли в середньому на 10%. До прикладу, в Києві ціни з початку літа практично не змінилися, зберігається дефіцит пропозиції, попит достатньо активний.

З другої половини серпня очікується ще більше пожвавлення активності попиту, що може призвести до збільшення цін на нерухомість

В першу чергу це стосується центральних та східних регіонах. Як ми розуміємо, все буде залежати від ситуації й успіхів на фронті.