Плаваючий курс, ріст пального та ціни на житло: до чого готуватися українцям восени

Восени НБУ може відпустити офіційний курс, пальне в середньому зросте ще на 1 – 2 гривні, а деякі фрукти та овочі дешевшатимуть. Цікаво, що ситуація на ринку нерухомості, за прогнозами експерта, залишатиметься стабільною.

Що буде з курсом восени

Наприкінці червня Нацбанк оприлюднив стратегію валютних послаблень. Відтак регулятор має намір відпустити курс, але точних дат щодо цього немає.

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Як розповів 24 Каналу економіст Олег Гетман, до послаблення курсу НБУ йшов давно. Загалом для цього зараз слушний час, адже загроз девальвації немає. Тому цілком ймовірно, що восени це відбудеться.

Олег Гетман Фахівець Економічної експертної платформи Як я вже зазначав: ми маємо рекордні золото-валютні резерви, ми маємо надходження валюти, ми маємо профіцитний поточний платіжний баланс. Тож, якщо курс відпустять, то можна очікувати навіть ревальвації – укріплення гривні до 35 чи до 33 гривень.

Банкір Тарас Лєсовий під час розмови з 24 Каналом додав, що початок осені, а саме вересень, може стати дуже важливим для валютного ринку через реалізацію власної стратегії з лібералізації.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Зокрема наразі йдеться про те, що ринок повернеться до інфляційного таргетування та плаваючого курсу валют. Іншими словами: офіційний курс максимально зблизиться з ринковим курсом.

Лібералізація валютного ринку є однією зі складових довгострокової співпраці України з МВФ, згідно з якою до 2027 року Україна може отримати близько 17 мільярдів доларів.

За прогнозами Лєсового, якщо говорити про "стартовий" єдиний курс валют, то можна припустити, що він на своєму початку може збігатися з готівковим курсом. За оцінками, це може бути на рівні 37 – 40 гривень за долар, а євро – 39 – 43 гривні.

Що важливо, адаптація до нових умов навряд чи буде хаотичною. Регулятор дуже зважено ставиться до реалізації будь-яких ухвалених рішень, тому ринку не загрожуватиме стан турбулентності,

– каже банкір.

Ситуація з нерухомістю буде стабільною

Про це 24 Каналу повідомив експерт з ринку нерухомості Володимир Семенцов. Він додав, що через зниження облікової ставки та низьку інфляцію восени цінова ситуація на первинному ринку житла залишатиметься стабільною.

Володимир Семенцов Співзасновник та керівний партнер компанії INSPI Development Зараз відсутні будь-які причини для збільшення вартості житла на первинному ринку. Натомість найбільш активні компанії, що поновили будівництво власних об’єктів, зокрема в Києві, готові запропонувати покупцям суттєві знижки, які варіюються від 2,5% до 10%.

Експерт виділив основні фактори, які впливатимуть на цінову стабільність на первинному ринку:

Суттєве зниження курсу валют порівняно з кінцем минулого року. Так із січня по липень готівковий курс долара до гривні знизився на 7,5 – 8%. Крім того, у вересні – жовтні НБУ може вдатися до часткової лібералізації валютного ринку з подальшим зниженням курсу долара ще на 1 – 1,5%.

порівняно з кінцем минулого року. Так із січня по липень готівковий курс долара до гривні знизився на 7,5 – 8%. Крім того, у вересні – жовтні НБУ може вдатися до часткової лібералізації валютного ринку з подальшим зниженням курсу долара ще на 1 – 1,5%. Вкрай низький попит на нове житло. Семенцов зауважив, що за 1,5 місяця після старту пільгової іпотечної програми "єОселя" в об’єктах, що зводяться, на первинному ринку за цією програмою було укладено лише до 10 угод.

Втім Семенцов додає, що найближчим часом покупців переважно цікавитимуть оселі площею від 40 метрів квадратних до 70 метрів квадратних. Крім того, вони повинні бути з високим ступенем готовності у відносно безпечних містах та локаціях.

На скільки ще дорожчатиме пальне

За даними "Мінфіну" станом на 29 серпня середня ціна на бензин А-95 становила 52,91 гривні за літр.

становила Вартість літра бензину А-92 становив 50,81 гривні.

становив А дизпальне – 52,49 гривні.

– Найменша вартість на пальне – за автогаз, адже літр коштує 23,82 гривні.

Під час розмови з 24 Каналом експерт Сергій Куюн розповів, що зараз на ринку спостерігається певна стабілізація, хоч, безумовно, потенціал до росту ціни зберігається.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Ми бачимо, що гуртові ціни на бензин та дизель з червня, коли повернулося оподаткування повне на пальне, зросли на 13 гривень за літр. Ця вартість містить податкове навантаження та збільшення закупівельної вартості через зростання світових цін. Втім роздрібні ціни зросли в середньому лише на 8 гривень.

Максимальна ціна на бензин чи дизель сягає до 55 гривень за літр. Поки що ця ціна тримається. За прогнозами експерта пальне може ще додати у ціні на 1 – 2 гривні восени. Особливо якщо світова ціна на пальне буде теж трішки зростати.

На сьогодні спостерігається скорочення націнки на заправних станціях. Якщо вона у першому півріччі цього року становила 9 – 10 гривень на літрі, то зараз – на рівні 5 – 6 гривень.

Одним із факторів, які впливають на це – поновлення схем для ухиляння сплати податків. Тому деякі мережі мають меншу собівартість пального і таким чином стримують ціну.

На сьогодні оптова ціна бензину А-95 становить 47 гривень за літр, а ми бачимо що багато мереж працюють з ціною у 49 – 50 гривень за літр. Тобто їх маржа складає 2 – 3 гривні на літрі,

– пояснює Куюн.

До слова, ці 2 – 3 гривні – це витрати заправної станції на реалізацію: зарплата персоналу, електроенергію, оренда і так далі. Виходить, що прибутку майже немає. Але за словами експерта так не буває, тому єдине пояснення – це запас міцності шляхом несплати податків.

Як може змінитися вартість продуктів

Ціни на м'ясо

У коментарі 24 Каналу експертка Наталії Копитець розповіла, що під кінець літа, в останній декаді серпня 2023 року, у торговельній мережі ціни на яловичину (ребра та гуляш) зросли. Відтак порівняно з початком літа ціна збільшилася на 0,6 – 0,9% і становили відповідно 160,48 гривні та 245,16 гривні за кілограм.

На рівні початку червня цього року залишилися ціни на тушку курячу – 78,80 гривні за кілограм та філе – 148,27 гривні за кілограм. Курячі гомілки та стегна здешевшали на 5,8 – 9,7% – до 74,95 гривні та 100,45 гривні відповідно.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки У серпні порівняно з 1 червня відбулося прогнозоване науковцями Інституту аграрної економіки незначне здорожчання окремих видів свинини. Так, свинячі ребра, підчеревина, ошийок, лопатка додали в ціні. Водночас свиняча грудинка та сало солене стали дешевшими.

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у вересні ціни на основні види м’яса фактично залишаться на рівні з серпнем, а от у жовтні – листопаді ціна може підвищитися до 5%.

Ціни на овочі, фрукти у вересні

Як розповідає 24 Каналу науковиця Інна Сало, у вересні плодові не подорожчають. Водночас деякі з них навіть подешевшають.

Вартість яблук знизиться – до діапазону в 15 – 20 гривень за кілограм. Також ціна впаде на виноград – до 85 гривень. Станом на зараз, за даними Мінфіну на 21 серпня, ціна на плодові становить 26,94 гривні та 101,95 гривні відповідно.

Iнна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Водночас вартість імпортованих плодових залишатиметься досить високою.

За словами Сало ціна на апельсини очікується до 75 гривень за кілограм, лимони – до 70 гривень, банани – до 40 гривень.

Щодо овочів, то експертка додає, що пісний борщовий набір українцям обійдеться восени до 40 гривень за 3 літри, а м'ясний – до 100 гривень.

З розширенням обсягів продажу ціни на овочі борщового набору у вересні можуть дещо знизитися,

– каже Інна Сало.

Депозитний прибуток українців восени може збільшитися

Капуста білокачанна може подешевшати до 9 гривень (-7 %), буряк – до 12 гривень (-12 %), цибуля ріпчаста – до 12 гривень (-7 %), морква – до 12 гривень (-11 %), картопля – до 10 гривень (-16 %).

Як розповів 24 Каналу експерт Дмитро Замотаєв, у вересні відсотки за гривневими вкладами поступово зменшуватимуться, натомість зростатиме привабливість валютних депозитів.

Крім того, восени Нацбанк може знову переглянути розмір облікової ставки. І з наявних 22% вона може скоротитися до 20%. Втім це ще не все: за прогнозами до кінця року фахівці регулятора схиляються до ще більшого зменшення ставки – до 18%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Розмір облікової ставки на фоні низького рівня інфляції є орієнтиром не лише для банків, а і для потенційних вкладників. Все через те, що розвиток гривневих депозитів – це головним чином отримання прибутку для громадян.

Замотаєв додає, що у вересні попри зниження ставок, якщо прибрати інфляційні показники, чистий прибуток гривневих вкладів з розміщенням до 1 року складе до 5%.

Також, за оцінками експерта, восени можна очікувати, що:

Середні ставки за вкладами від 3 місяців становитимуть десь 13 – 14%, а ставки на депозити від 6 місяців до 1 року ставки знизяться до 15 – 16%;

Водночас ставки за валютними депозитами зростуть. Відсотки за вкладами в доларах з терміном розміщення до 1 року збільшаться до 2,3 – 2,5% річних, а у євро – до 2%;

Частка валютних депозитів в загальній структурі вкладів може зрости до 20%;

Найбільш популярними для громадян стануть вклади до 1 року – понад 80% нових вкладів у гривні та майже 90% у доларах та євро відкриватимуться терміном від 9 місяців до 1 року.

Наостанок Дмитро Замотаєв додав: не є винятком те, що у випадку, коли інфляція скоротиться до 10% і навіть менше, це може спровокувати "бум" навколо гривневих вкладів на 3 місяців – 6 місяців. Таким чином чистий прибуток за такими депозитами може зрости до 6 – 6,5%.