Что будет с курсом осенью

В конце июня Нацбанк обнародовал стратегию валютных послаблений. Поэтому регулятор намерен отпустить курс, но точных дат нет.

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Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, к ослаблению курса НБУ шел давно. В общем, для этого сейчас подходящее время, ведь угроз девальвации нет. Поэтому вполне вероятно, что осенью это произойдет.

Олег Гетман Специалист Экономической экспертной платформы Как я уже отмечал: у нас есть рекордные золотовалютные резервы, у нас поступление валюты, у нас есть профицитный текущий платежный баланс. Так что если курс отпустят, то можно ожидать даже ревальвации – укрепления гривны до 35 или до 33 гривен.

Банкир Тарас Лесовой во время разговора с 24 Каналом добавил, что начало осени, а именно сентябрь, может стать очень важным для валютного рынка из-за реализации собственной стратегии по либерализации.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В частности, речь идет о том, что рынок вернется к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. Другими словами: официальный курс очень сблизится с рыночным курсом.

Обратите внимание! Либерализация валютного рынка является одной из составляющих долгосрочного сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой до 2027 года Украина может получить около 17 миллиардов долларов.

По прогнозам Лесового, если говорить о "стартовом" едином курсе валют, то можно предположить, что он в своем начале может совпадать с наличным курсом. По оценкам, это может быть на уровне 37 – 40 гривен за доллар, а евро – 39 – 43 гривны.

Что важно, адаптация к новым условиям вряд ли будет хаотичной. Регулятор очень взвешенно относится к реализации каких-либо принятых решений, поэтому рынку не будет грозить состояние турбулентности,

– говорит банкир.

Ситуация с недвижимостью будет стабильной

Об этом 24 Каналу сообщил эксперт Владимир Семенцов. Он добавил, что из-за снижения учетной ставки и низкой инфляции осенью ценовая ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться стабильной.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Сейчас отсутствуют какие-либо причины для увеличения стоимости жилья на первичном рынке. Наиболее активные компании, возобновившие строительство собственных объектов, в частности в Киеве, готовы предложить покупателям существенные скидки, которые варьируются от 2,5% до 10%.

Эксперт выделил основные факторы, влияющие на ценовую стабильность на первичном рынке:

Существенное снижение курса валют по сравнению с концом прошлого года. Так, с января по июль наличный курс доллара к гривне снизился на 7,5 – 8%. Кроме того, в сентябре-октябре НБУ может прибегнуть к частичной либерализации валютного рынка с последующим снижением курса доллара еще на 1 – 1,5%.

по сравнению с концом прошлого года. Так, с января по июль наличный курс доллара к гривне снизился на 7,5 – 8%. Кроме того, в сентябре-октябре НБУ может прибегнуть к частичной либерализации валютного рынка с последующим снижением курса доллара еще на 1 – 1,5%. Крайне низкий спрос на новое жилье. Семенцов отметил, что за 1,5 месяца после старта льготной ипотечной программы "єОселя" в возводимых объектах на первичном рынке по этой программе было заключено лишь до 10 сделок.

Впрочем, Семенцов добавляет, что в ближайшее время покупателей преимущественно будут интересовать дома площадью от 40 метров квадратных до 70 метров квадратных. Кроме того, они должны быть с высокой степенью готовности в относительно безопасных городах и локациях.

На сколько еще будет дорожать горючее

По данным "Минфина" по состоянию на 29 августа средняя цена на бензин А-95 составляла 52,91 гривны за литр.

на составляла Стоимость литра бензина А-92 составлял 50,81 гривны.

составлял А дизтопливо – 52,49 гривны.

– Наименьшая стоимость на горючее – за автогаз, ведь литр стоит 23,82 гривны.

Во время разговора с 24 Каналом Эксперт Сергей Куюн рассказал, что сейчас на рынке наблюдается определенная стабилизация, хотя, безусловно, потенциал к росту цены сохраняется.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Мы видим, что оптовые цены на бензин и дизель с июня, когда вернулось налогообложение полное на горючее, выросли на 13 гривен за литр. Эта стоимость содержит налоговую нагрузку и увеличение закупочной стоимости из-за роста мировых цен. Впрочем, розничные цены выросли в среднем всего на 8 гривен.

Максимальная цена на бензин или дизель достигает 55 гривен за литр. Пока эта цена держится. По прогнозам эксперта, топливо может еще прибавить в цене на 1 – 2 гривны осенью. Особенно если мировая цена на топливо будет тоже немного расти.

Любопытно! На сегодняшний день наблюдается сокращение наценки на заправочных станциях. Если она в первом полугодии этого года составляла 9 – 10 гривен на литре, то сейчас – + на уровне 5 – 6 гривен.

Один из факторов, влияющих на это, – возобновление схем для уклонения от уплаты налогов. Поэтому некоторые сети имеют меньшую себестоимость горючего и таким образом сдерживают цену.

На сегодняшний день оптовая цена бензина А-95 составляет 47 гривен за литр, а мы видим, что многие сети работают с ценой в 49 – 50 гривен за литр. То есть их маржа составляет 2 – 3 гривны на литре,

– объясняет Куюн.

К слову, эти 2 – 3 гривны – это расходы заправочной станции на реализацию: зарплата персонала, электроэнергия, аренда и так далее. Выходит, что прибыли почти нет. Но, по словам эксперта, так не бывает, поэтому единственное объяснение – это запас прочности путем неуплаты налогов.

Как может измениться стоимость продуктов

Цены на мясо

В комментарии 24 Каналу эксперт Натальи Копытец рассказала, что к концу лета, в последней декаде августа 2023 года, в торговой сети цены на говядину (ребра и гуляш) выросли. Следовательно, по сравнению с началом лета цена увеличилась на 0,6 – 0,9% и составила соответственно 160,48 гривны и 245,16 гривны за килограмм.

На уровне начала июня этого года остались цены на куриную тушку – 78,80 гривны за килограмм и филе – 148,27 гривны за килограмм.

Куриные голени и бедра подешевели на 5,8 – 9,7% до 74,95 гривны и 100,45 гривны соответственно.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В августе по сравнению с 1 июня произошло прогнозируемое учеными Института аграрной экономики незначительное удорожание отдельных видов свинины. Так, свиные ребра, подбрюшина, ошеек, лопатка прибавили в цене. В то же время свиная грудинка и сало соленое стали дешевле.

По прогнозам учёных Института аграрной экономики, в сентябре цены на основные виды мяса фактически останутся на уровне с августом, а вот в октябре – ноябре цена может повыситься до 5%.

Цены на овощи, фрукты в сентябре

Как рассказывает 24 Каналу ученая Инна Сало, в сентябре плодовые не подорожают. В то же время некоторые из них даже подешевеют.

Стоимость яблок снизится – до диапазона в 15 – 20 гривен за килограмм. Также цена упадет на виноград – до 85 гривен. По состоянию на данный момент, по данным Минфина на 21 августа, цена на плодовые составляет 26,94 гривны и 101,95 гривны соответственно.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В то же время стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой.

По словам Сало, цена на апельсины ожидается до 75 гривен за килограмм, лимоны – до 70 гривен, бананы – до 40 гривен.

Что касается овощей, то эксперт добавляет, что постный борщовый набор украинцам обойдется осенью до 40 гривен за 3 литра, а мясной – до 100 гривен.

С расширением объемов продаж цены на овощи борщового набора в сентябре могут несколько снизиться,

– говорит Инна Сало.

Обратите внимание! Капуста белокочанная может подешеветь до 9 гривен (-7 %), свекла – до 12 гривен (-12 %), лук репчатый – до 12 гривен (-7 %), морковь – до 12 гривен (-11 %), картофель – до 10 гривен (-16%).

Депозитная прибыль украинцев осенью может увеличиться

Как рассказал 24 Каналу эксперт Дмитрий Замотаев, в сентябре проценты по гривневым вкладам будут постепенно уменьшаться, зато будет расти привлекательность валютных депозитов.

Кроме того, осенью Нацбанк может снова пересмотреть размер учетной ставки. И с имеющихся 22% она может сократиться до 20%. Впрочем, это еще не все: по прогнозам до конца года специалисты регулятора склоняются к еще большему уменьшению ставки – до 18%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Размер учетной ставки на фоне низкого уровня инфляции является ориентиром не только банков, но и потенциальных вкладчиков. Все потому, что развитие гривневых депозитов – это главным образом получение прибыли для граждан.

Замотаев добавляет, что в сентябре, несмотря на снижение ставок, если убрать инфляционные показатели, чистая прибыль гривневых вкладов с размещением до 1 года составит до 5%.

Также, по оценкам эксперта, осенью можно ожидать, что:

Средние ставки по вкладам от 3 месяцев составят где-то 13 – 14%, а ставки на депозиты от 6 месяцев до 1 года ставки снизятся до 15 – 16%;

В то же время ставки по валютным депозитам вырастут. Проценты по вкладам в долларах со сроком размещения до 1 года увеличатся до 2,3 – 2,5% годовых, а в евро – до 2%;

Доля валютных депозитов в общей структуре вкладов может возрасти до 20%;

Любопытно! Наиболее популярными для граждан станут вклады до 1 года – более 80% новых вкладов в гривне и почти 90% в долларах и евро будут открываться на срок от 9 месяцев до 1 года.

Напоследок Дмитрий Замотаев добавил: не является исключением то, что в случае, когда инфляция сократится до 10% и даже меньше, это может спровоцировать "бум" вокруг гривневых вкладов на 3 месяцев – 6 месяцев. Таким образом, чистая прибыль по таким депозитам может вырасти до 6 – 6,5%.