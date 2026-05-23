Україна отримає нові гроші на зброю: вдалося розблокувати важливе фінансування

Країни НАТО погодилися зробити нові внески для ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для потреб української армії. Водночас Києву вдалося залучити ще одне джерело для фінансування програми.

Нові внески до програми PURL

Про це розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками міністерського засідання НАТО у Гельсінгборзі (Швеція), у коментарі Укрінформу.

За словами міністра, перед поїздкою на зустріч президент Володимир Зеленський поставив українській делегації ключове завдання – розвивати програму PURL.

Річ у тім, шо програма із закупівель озброєння США для України сьогодні критично важлива. Саме вона покриває левову частину потреб держави для захисту від балістичних атак Росії.

Тому у Швеції Україна передусім домовлялася про нове фінансування PURL і таки знайшла підтримку союзників.

За підсумками переговорів маємо нові зобовʼязання внесків. Конкретні суми та країни розкривати поки не буду, оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб у рамках PURL,

– розповів Сибіга.

Міністр подякував усім, хто робить внески до програми, НАТО – за координацію зусиль, а також особисто генсеку Альянсу Марку Рютте – за його активну роботу з наповнення PURL

Водночас глава МЗС наголосив, що зупинятися не можна, зважаючи на масштаби російської агресії. Він закликав партнерів України продовжувати фінансування ініціативи.

Нагадаємо, що програму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) заснували влітку минулого року спільно США та НАТО. Вона дозволяє закуповувати пріоритетне озброєння для потреб Сил оборони України коштом добровільних внесків союзників.

Зауважте! До грудня 2025 року Україна отримала у межах PURL внески у розмірі понад 4 мільярди доларів. Генсек НАТО Марк Рютте серед ключових донорів назвав Канаду, Норвегію, Німеччину, Данію, Швецію, а також країни Балтії.

Хто виділяє кошти на програму PURL

На початку травня Канада оголосила про виділення додаткових 200 мільйонів доларів на першочергові потреби Збройних Сил України. Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти.

Крім того, під час одного із закордонних візитів президенту вдалося домовитися з європейськими партнерами про фінансування закупівлі озброєння в межах програми PURL. Тоді одразу три країни підтвердили нові транші для цієї ініціативи. Отримані кошти Україна планує спрямувати, зокрема, на закупівлю антибалістичних ракет для систем Patriot.

Водночас останнім часом Києву стає дедалі складніше залучати нових партнерів серед країн НАТО для фінансування закупівель американського озброєння для ЗСУ.

У самому Альянсі визнають, що фінансове навантаження між союзниками розподіляється нерівномірно. Саме тому зараз триває робота над більш збалансованою системою внесків, яка має зробити підтримку України стабільнішою та передбачуванішою.