Новые взносы в программу PURL

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам министерского заседания НАТО в Хельсингборге (Швеция), в комментарии Укринформа.

Смотрите также Несмотря на сопротивление Трампа: в США продвигают пакет помощи Украине на 1,3 миллиарда

По словам министра, перед поездкой на встречу президент Владимир Зеленский поставил украинской делегации ключевую задачу – развивать программу PURL.

Дело в том, шо программа по закупкам вооружения США для Украины сегодня критически важна. Именно она покрывает львиную часть потребностей государства для защиты от баллистических атак России.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Поэтому в Швеции Украина прежде всего договаривалась о новом финансировании PURL и таки нашла поддержку союзников.

По итогам переговоров имеем новые обязательства взносов. Конкретные суммы и страны раскрывать пока не буду, объявления будут позже. Кроме того, разблокировали еще один источник финансирования, благодаря которому удастся покрыть еще часть потребностей в рамках PURL,

– рассказал Сибига.

Министр поблагодарил всех, кто делает взносы в программу, НАТО – за координацию усилий, а также лично генсека Альянса Марку Рютте – за его активную работу по наполнению PURL

В то же время глава МИД подчеркнул, что останавливаться нельзя, учитывая масштабы российской агрессии. Он призвал партнеров Украины продолжать финансирование инициативы.

Напомним, что программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) основали летом прошлого года совместно США и НАТО. Она позволяет закупать приоритетное вооружение для нужд Сил обороны Украины за счет добровольных взносов союзников.

Заметьте! До декабря 2025 года Украина получила в рамках PURL взносы в размере более 4 миллиардов долларов. Генсек НАТО Марк Рютте среди ключевых доноров назвал Канаду, Норвегию, Германию, Данию, Швецию, а также страны Балтии.

Кто выделяет средства на программу PURL

В начале мая Канада объявила о выделении дополнительных 200 миллионов долларов на первоочередные нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский после встречи на полях саммита Европейского политического сообщества.

Кроме того, во время одного из зарубежных визитов президенту удалось договориться с европейскими партнерами о финансировании закупки вооружения в рамках программы PURL. Тогда сразу три страны подтвердили новые транши для этой инициативы. Полученные средства Украина планирует направить, в частности, на закупку антибаллистических ракет для систем Patriot.

В то же время в последнее время Киеву становится все более сложнее привлекать новых партнеров среди стран НАТО для финансирования закупок американского вооружения для ВСУ.

В самом Альянсе признают, что финансовая нагрузка между союзниками распределяется неравномерно. Именно поэтому сейчас идет работа над более сбалансированной системой взносов, которая должна сделать поддержку Украины более стабильной и предсказуемой.