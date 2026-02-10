"Показовий крок": азійська країна виділяє кошти на американське озброєння для ЗСУ

Ініціатива НАТО із постачання Україні боєприпасів та обладнання американського виробництва розширюється на схід. Японія долучиться до програми PURL для закупівлі зброї для України.

НА що спрямує гроші Японія?

Про це розповіли кілька офіційних осіб НАТО японському мовнику NHK.

За словами джерел, Японія офіційно оголосить про свою участь у PURL вже найближчим часом. Токіо нібито вже поінформувало про свої плани низку країн НАТО та Україну. Втім, розмір грошового внеску держави поки не розголошується.

Та вже відомо, що через законодавчі обмеження Токіо фінансуватиме лише нелетальне, проте критично важливе обладнання для України:

радарні системи;

бронежилети;

інше захисне спорядження.

У НАТО наголошують, що навіть нелетальна допомога є життєво необхідною для України, а залучення Японії до PURL є "важливим і показовим кроком".

Зауважте! Повномасштабна війна в Україні триває вже майже чотири роки. Тому у деяких європейських країнах відчутні ознаки втоми від допомоги Києву. На цьому тлі підтримка Японії стане ще й потужним політичним сигналом.

Що відомо про ініціативу PURL?

Програму PURL створили спільно НАТО та США у липні 2025 року. Вона покликана впорядкувати закупівлю американського озброєння для потреб Збройних Сил України.

За цей час ініціатива значно розрослася:

До програми вже приєдналися понад 20 країн НАТО;

PURL вийшла навіть за межі Альянсу, залучивши Австралію та Нову Зеландію.

Завдяки цьому механізму Україна отримала більшість ракет, зокрема, й для систем ППО Patriot, розповів генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час нещодавнього візиту до Києва.

Через механізм PURL надходять мільйони євро від союзників і партнерів. З минулого літа ми надали 75% всіх ракет, які надійшли в Україну, які ідуть на фронт, і 90%, які захищають повітряний простір,

– заявив генсек НАТО.

Зауважте! Першою країною, яка профінансувала військову допомогу через PURL, стали Нідерланди. Вони виділили 500 мільйонів євро. А вже у грудні 2025-го загальний розмір внесків партнерів перетнув позначу у 4 мільярди доларів.

Як наразі фінансується PURL?