Укр Рус
Економіка Новини економіки Є нюанс: в Укрзалізниці сказали, чи треба платити за постіль і чай за програмою УЗ-3000
11 грудня, 17:03
3

Є нюанс: в Укрзалізниці сказали, чи треба платити за постіль і чай за програмою УЗ-3000

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Програма УЗ-3000 в грудні доступна лише для прифронтових громад, таких як Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя.
  • Безкоштовні квитки не включають постіль, чай і каву – за це потрібно платити окремо.

Програма безкоштовних поїздок по Україні вже працює. Та, щоб квиток був безкоштовним, треба знати певні моменти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ

Дивіться також Програма "УЗ-3000": українці купили тисячі квитків на мільйони кілометрів 

Чи входять постіль і чай у безкоштовний квиток за програмою УЗ-3000? 

Директор філії пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко розповів певні нюанси щодо безкоштовних поїздок. 

Ведуча пожалілася, що їй не вдалося взяти квиток з Києва до Тернополя в новому додатку УЗ. Олег Головащенко пояснив: грудень – піковий період, а тому програма УЗ-3000 в цьому місяці буде стосуватися виключно прифронтових громад. Таким чином, в грудні до Тернополя можна буде поїхати із Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. 

Важливе нагадування від УЗ про програму УЗ-3000

 

Серед місць можна обрати плацкартні, купейні і другий клас Інтерсіті. Та якщо залишився тільки якийсь один тип місць, буде доступний тільки він. 

Є інший важливий нюанс: за винятком безпосередньо квитка, за всі інші послуги треба буде сплатити. 

Потрібно звернути увагу: для того, щоб квиток був безкоштовний, ви маєте врахувати, що постіль, чай і кава не надаються, 
– наголосив Головащенко. 

Додаток сам розподіляє, скільки кілометрів уже проїхав клієнт.

Повне інтерв'ю з Олегом Головащенком: дивіться відео

 

Як оформити квиток за кілометри? 

Щоб скористатися програмою УЗ-3000, потрібно: 

  • оновити або встановити застосунок Укрзалізниці (акаунт має бути верифікований через Дія.Підпис);
  • натиснути на позначку "3000" та "Взяти участь";
  • обрати поїзд із позначкою "3000" (вартість квитка автоматично покривається з бонусного "кілометрового" рахунку). 

Ось такий вигляд має оновлений додаток / Скриншоти 24 Каналу

 

Чому не вистачає квитків на потяги? 

З одного боку, це шалений попит і критична нестача рухомого складу, а з іншого – шахраї. Спекулянти масово скуповують квитки і перепродають їх. Укрзалізниця впроваджує різні способи боротьби з цими схемами, наприклад, блокує користувача, якщо вбачає підозрілі дії з його боку. 

Важливо! В габариті міжнародних перевезень RIC (Regolamento internazionale per le Carroze) в Укрзалізниці є лише 24 вагони на всю Україну. Тому, наприклад, квитків Київ – Варшава бракує. Щоб вихопити їх, слід налаштувати автовикуп або відстежувати фізично. 

Вагонів із трьома полицями не вистачає, до того ж є обмеження з боку Польщі – не більше 8 вагонів в одному потязі. Тож "просто додати вагони" не вийде. 

Укрзалізниця пропонує альтернативу – потяги на Будапешт, Бухарест, Кишинів плюс 8 нових стиковочних рейсів на новій євроколії, яка відкрита до Ужгорода.