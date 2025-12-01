Китай втрачає силу: спад виробництва триває рекордно довго

Економіка Китаю уповільнюється. Виробнича активність фабрик у листопаді залишилася у зоні скорочення, продовживши серію падінь до рекордної тривалості за всю історію.

Як скорочується промисловість Китаю?

Офіційний індекс ділової активності в промисловості Китаю минулого місяця продемонстрував скорочення вже восьмий місяць поспіль, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Активність у сфері будівництва та послуг у листопаді теж зменшилася – це стало першим скороченням у цьому секторі майже за три роки.

Загалом в останньому кварталі промислове виробництво у Китаї показало найменший приріст від початку року. Водночас експорт скоротився після запровадження мит США, оскільки світовий попит не зміг компенсувати падіння постачань на американський ринок.

Ці дані дають раннє уявлення про стан економіки другої за величиною у світі країни у листопаді після місяців глобальної торгівельної турбулентності та безпрецедентного падіння інвестицій,

– зазначає видання.

Напруженість між Пекіном та Вашингтоном дещо знизилася після зустрічі президента Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна у Південній Кореї, минулого місяця.

Тоді Китай погодився не запроваджувати контроль за експортом рідкісноземельних металів, критично важливих для виробництва технологій.

Також Пекін пообіцяв закуповувати у США сільськогосподарську продукцію у великій кількості, зокрема сою.

А загальний тариф США на китайські товари вирішили знизити з 57% до 47%.

Проте остаточної торгівельної угоди між країнами досі не досягнуто.

Водночас останніми тижнями дипломатична суперечка з Японією додала невизначеності у торгівлі, адже Китай не виключає економічні контрзаходи.

Зауважте! Разом з тим на китайські фабрики продовжує тиснути слабкий внутрішній попит, в результаті чого у жовтні зростання роздрібних продажів уповільнилося 5 місяць поспіль – найдовше з часів пандемії.

Як реагує на ситуацію влада Китаю?

Однак видання вважає, що сповільнення економіки не змусить владу Китаю терміново вводити додаткові стимули для її активізації.

Китайські політики не поспішають діяти, адже цільовий річний темп зростання близько 5% цього року, ймовірно, буде досягнуто,

– йдеться в матеріалі.

Восени Пекін уже надав додаткові стимули на суму 1 трильйон юанів (приблизно 141 мільярд доларів) для провінцій, щоб, зокрема, розширити інвестиції та погасити заборгованість перед компаніями.

У наступні п'ять років влада Китаю планує зробити ставку на пріоритетність технологій і виробництва, а також обіцяє значно підвищити частку споживання в економіці.

Варто знати! У ІІІ кварталі економіка країни сповільнилася до найнижчого рівня за увесь рік. На думку аналітиків, спад продовжиться, а нинішній квартал продемонструє найслабші показники від 2022 року.

Як значення має угода Трампа і Сі?