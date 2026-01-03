Відновлення та процвітання економіки: стало відомо, скільки грошей на це потребує Україна

У суботу, 3 січня, у Києві пройшла зустріч представників України та радників з національної безпеки 15 країн щодо питання економічного процвітання. За її результатами встановили суму, яка необхідна країні на 10 років для відновлення та економічного процвітання.

Скільки коштів потрібно для економічного процвітання України?

Її оголосив міністр економіки України Олексій Соболєв, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Так країна потребує щонайменш 800 мільярдів доларів на 10 років. Суму визначає "Prosperity Framework" — документ, який напрацьований спільно з представниками США, Світовим банком та МВФ.

Гроші повинні забезпечити:

компенсацію збитків громадянам; масштабну реконструкцію та відновлення інфраструктури; макрофінансову стабільність; стимул для економічного розвитку (близько 200 мільярдів доларів).

Фінансування передбачає поєднання як публічних, так і приватних джерел. А за попередніми розрахунками, близько 500 мільярдів доларів можуть надійти у вигляді грантів та концесійних позик.

Також важливу роль у формуванні пакета відіграють приватні інвестори.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що протягом останніх тижнів українська команда обговорювала зі США перехід від воєнної економіки до стійкої моделі довгострокового процвітання та безпеки.

Ми маємо перевагу системної роботи, виконаної різними установами в Україні та донорською платформою, включно зі Світовим банком щодо оцінки потреб у відбудові та відновленні,

– сказала Свириденко.

Зокрема ці обговорення вже залучили ключові установи та гравців. Вони формуватимуть фінансову складову та довіру до будь-якого підходу.

Юлія Свириденко підкреслила 800 мільярдів доларів не включають фінансування оборони. Але Україна впевнена, що ефективні гарантії безпеки з часом зменшать таку суму.

Що ще слід знати про відновлення України?