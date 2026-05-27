Прожитковий мінімуму у 2026 році: що приховує головна соціальна цифра України

Прожитковий мінімум в Україні є не просто цифрою в дежбюджеті, а базовим соціальним стандартом, від якого залежать і пенсія, і субсидія, і навіть стипендія. Наразі загальний показник становить понад 3 тисяч гривень, але для різних верст груп населення сума може відрізнятися.

Що таке прожитковий мінімум та як його визначають?

Нагадуємо, що прожитковий мінімум в Україні є базовим державним соціальним стандартом, який визначає мінімально необхідний рівень забезпечення людини товарами та послугами, зазначають у відповідному законі України.

Саме цей закон про прожитковий мінімум визначає порядок його формування. Таким чином у розрахунок показника на одну особу входить вартість набору продуктів харчування, набір непродовольчих товарів, а також мінімальний набір послуг, який потрібен для нормального функціонування людини. Тобто основи прожиткового мінімуму напряму пов'язані зі споживчим кошиком.

Відтак відповідно до Методики визначення прожиткового мінімуму, яку затвердили наказом Мінсоцполітики від 3 лютого 2017 року, у розрахунку використовують середні споживчі ціни в країні.

Таким чином, якщо на 1 особу передбачено ліжко або диван зі строком служби 25 років, то за 1 рік обсяг його використання становить 0,04. Якщо припустити, що середня ціна дивана або ліжка становить 10 тисяч гривень, то річна вартість користування цим предметом складе 400 гривень.

На які види ділиться прожитковий мінімум?

Варто розуміти, що в Україні існують різні види прожиткового мінімуму, які встановлюються відповідно до окремих соціальних груп населення. Серед цих видів є такі:

загальний показник,

діти до 6 років,

для дітей від 6 до 18 років,

для працездатних осіб,

для осіб, які втратили працездатність.

Наразі офіційна статистика прожиткового мінімуму публікується у законах про Державний бюджет України та на державних ресурсах, а от актуальні показники змінюються залежно від економічної ситуації, рівня інфляції та бюджетної політики держави.

Відтак з 1 січня 2022 року по 1 червня того ж року загальний показник становив 2 393 гривень. І впродовж того року змінювався до показника в 2 589 гривень, яким був і впродовж всього 2023 року.

У 2024 році загальний показник прожиткового мінімуму змінили з 2 589 гривень на 2 920 гривень. У 2025 році він залишився на цьому ж місці. І лише у 2026 році він знову зріс.

Який прожитковий мінімум у 2026 році?

У 2026 році в Україні підвищили загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу до 3 209 гривень. Цей показник заклали у проєкті Держбюджету України, який опублікувало Міністерство фінансів України. Відтак якщо у 2025 році загальний показник був на рівні 2 920 гривень, то цьогоріч він збільшився на 289 гривень.

Натомість для дітей до 6 років показник зріс до 2 817 гривень,

Для дітей від 6 до 18 років – до 3 512 гривень,

Для працездатних осіб – до 3 328 гривень,

Для осіб, які втратили працездатність – до 2 595 гривень.

Для порівняння, у 2000 році прожитковий мінімум становить 270 гривень. А суму в 1 000 гривень прожитковий мінімум перетнув у 2012 році.

Зауважте! Окремого прожиткового мінімуму в Києві чи інших містах немає, адже його не передбачено законодавством України. Тобто встановлений державою показник є однаковим для всіх регіонів.

Водночас з 1 липня 2026 року в Україні може відбутися чергове підвищення прожиткового мінімуму відповідно до законопроєкту, який зареєстрували у Верховній Раді, але його ще не ухвалили.

Відповідно до цього проєкту, нові розміри прожиткового мінімуму можуть становити: з 1 липня – 9 906 гривень, а з 1 жовтня – 10 180 гривень. Втім такі показники поки залишаються на рівні законопроєктів і можуть бути змінені під час ухвалення держбюджету.

Як прожитковий мінімум впливає на виплати та доходи?

Основні зміни в прожитковому мінімумі полягають у зростанні показників для всіх соціально-демографічних груп населення.

Річ у тім, що прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, від якого напряму залежать розміри багатьох виплат, допомог і навіть окремих податкових показників. А тому його підвищення автоматично запускає перегляд частини соціальних гарантій.

Мінімальна заробітна плата частково пов'язана з прожитковим мінімумом для працездатних осіб. Попри те, що її конкретний розмір щороку встановлюється окремо в законі про державний бюджет, саме прожитковий мінімум слугує базовим орієнтиром.

Цікаво! Мінімальна заробітна плата в Україні у 2026 році становить 8 647 гривень на місяць. А після утримання 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору людина отримуватиме майже 7 тисяч гривень.

Крім того, прожитковий мінімум також враховується під час призначення житлових субсидій. Від нього залежить оцінка доходів домогосподарства та право на отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. І відповідно зміна цього показника може впливати як на розмір субсидії, так і на право її отримання.

Окремо прожитковий мінімум застосовується і для різних соціальних категорій населення:

Прожитковий мінімум для пенсіонерів

Для пенсіонерів застосовується показник прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Саме на його основі розраховуються мінімальна пенсія, а також окремі надбавки й соціальні виплати.

Прожитковий мінімум для студентів

Водночас окремого прожиткового мінімуму саме для студентів не встановлено. Для них зазвичай застосовують показник для працездатних осіб. Його використовують як базовий орієнтир для стипендій, а не напряму "за формулою".

Це означає, що коли показник зростає, то держава переглядає мінімальні гарантії, зокрема і суму стипендій. Особливо це стосується соціальних стипендій для дітей-сиріт, студентів з малозабезпечених сімей тощо.

Прожитковий мінімум для сім'ї

Таку суму розраховують індивідуально, адже немає єдиного "сімейного" прожиткового мінімуму – як суму прожиткових мінімумів для кожного члена родини залежно від віку та статусу (дорослі, діти, пенсіонери).

Яким повинен бути реальний прожитковий мінімум?

У коментарі для 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповідав, що насправді прожитковий мінімум в Україні повинен перевищувати теперішній визначений показник у 3 рази.

Тобто для непрацездатних цей показник повинен бути принаймні 8,5 тисячі гривень на місяць, а для працездатної особи з врахуванням податків – понад 11 тисяч гривень. Водночас обговорення щодо можливого підвищення прожиткового мінімуму почалося ще в далекому 2019 році.

За словами міністра соцполітики Дениса Улютіна, зараз відомство працює над тим, щоб оновити методику розрахунку прожиткового мінімуму. Для цього міністерство співпрацює з Радою Європи та різними експертами.