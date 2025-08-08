У ЗМІ активно підіймають тему про зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. Хтось вважає, що таким чином кремлівський диктатор намагається відтягти час, аби уникнути конкретних дій США щодо підтримки України.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що Росія побоюється, що Трамп зніме будь-які обмеження на постачання зброї для нашої держави. Крім того, Сполучені Штати Америки можуть відкрити для України всі можливі напрямки фінансової допомоги.

Дивіться також Спопелять Москву за лічені хвилини: що за субмарини з ядеркою, якими Трамп погрожує Путіну

Чого прагне уникнути Путін?

Олег Пендзин вважає, що Путін, ймовірно, боїться емоційних рішень Трампа щодо підтримки України. Зокрема, що США передасть нашій державі ракети Tomahawk та зніме будь-які обмеження на використання американської далекобійної ракетної техніки.

Це дасть можливість Україні взяти під контроль території вглиб Росії на півтори – дві тисячі кілометрів. Путін реально цього боїться,

– сказав він.

За словами Пендзина, його дивує, що кремлівський диктатор переконаний, що постійними штурмами російська армія зможе і далі просуватися, окуповуючи Україну.

У Росії вважають, що осінню 2025 року Москва матиме кращі переговорні позиції, з огляду на захоплені українські території.

Я розумію, що Путін і далі намагатиметься досягти успіхів у Сумській та Дніпропетровській областях для того, щоб обміняти їх на Запорізьку та Херсонську. Все тому, що росіяни вважають ці області своїми,

– висловився економіст.

Виглядає, що ця умова для Путіна зараз є основною, адже останнім часом він найбільше про це говорить. Олег Пендзин підкреслив, що це, однозначно, є неприпустимим для українців. Кремлівський диктатор зараз використовує звичний для нього механізм – відтягування часу, щоб США не прийняли остаточне рішення щодо активної підтримки України.

Він додав, що зустріч Трампа та Путіна найближчим часом, ймовірно, все ж не відбудеться, адже Росія намагатиметься якнайдовше відтягувати це.

Нагадаємо, у Білому домі розглядають можливість проведення тристоронньої зустрічі між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним у період з 11 по 17 серпня 2025 року. Речниця адміністрації США Каролайн Лівітт підтвердила, що Трамп відкритий до переговорів з обома лідерами, прагнучи покласти край війні. За даними джерел, у планах — дві окремі двосторонні зустрічі, а потім спільна зустріч трьох президентів.