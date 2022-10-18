Віялові відключення наразі застосовувати не будуть, – "Укренерго" про наслідки нових атак

Росіяни 18 жовтня знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Через це у деяких містах зникло світло, однак аварійних відключень не буде.

Наразі енергетики працюють над відновленням живлення у споживачів, які залишилися без світла внаслідок обстрілів.

До теми Економія електроенергії через масовані атаки: що мають робити українці та до чого готуватися

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" наразі не вводив графіків аварійних обмежень споживачів,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликали зберігати спокій та ощадливо споживати електроенергію.



Як зберегти заряд телефона, якщо нема світла / Джерело: Держспецзв'язку / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про наслідки нових обстрілів України

Унаслідок ранкових обстрілів 18 жовтня по енергетичній інфраструктурі без світла залишилися мешканці Житомира та частини Києва. У Дніпрі влада повідомляла про можливі перебої в електропостачанні.

Мер Києва Віталій Кличко просив тих людей, у яких є світло, економно його використовувати. Крім того, він закликав зробити запаси води, яку можна набрати у бюветах.

У Житомирі станом на 12:50 електропостачання вдалося відновити лише у 25 – 30% населення. Відомо, що внаслідок атаки постраждали 2 людей. Один потерпілий перебуває у важкому стані в лікарні.

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