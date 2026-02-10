Україна на 104 місці: що змінилося у сприйнятті корупції для людей

Попри війну в Україні триває боротьба з корупцією, про що свідчить НАЗК. Однак останні енергетичні скандали точно про інше.

Що з корупцією в Україні?

Про те, як Україна посіла вищу сходинку в рейтингу, йдеться в повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції.

За 2025 рік Україна покращила показник в Індексі сприйняття корупції (ІСК). Загалом в України тепер 36 балів, за 2025 рік додали ще один.

Прогрес підняв Україну на 104 місце в загальному рейтингу зі 182 країн світу.

Оцінка сформована на основі періоду 2023 – 2025 років, коли в Україні активно формувалась нова Антикорупційна стратегія.

Викривачі корупції отримали перші винагороди за судовими рішеннями, запрацював інститут лобіювання та відбулась реформа управління арештованими активами. Цей час супроводжували численні викриття корупційних злочинів та зростання кількості вироків топпосадовцям,

– зазначили у повідомленні.

Важливо також врахувати, що від 2013 року Україна отримали 11 балів та піднялася на 40 позицій у рейтингу зі 144 місця.

Зауважимо! Такий прогрес мають близько 20 країн світу.

Також Україна – єдина держава світу, де попри війну, триває покращення антикорупційних показників.

І навіть один додатковий бал для країни говорить про бажання рости й змінюватись без корупції в державі.

Що думають про корупцію українці?

За опитуванням Київського міжнародного інституту соціології станом на жовтень 2025 року більше половини українців (56%) вважають, що боротьба з корупцією справді відбувається. Проте ще 40% переконані, що Україна безнадійно корумпована.

Порівняно зі статистикою 2024 року, коли 48% вірили в спроби побороти корупцію, є позитивна динаміка. Та й показник у понад 50% теж говорить про зміни, які бачить більшість українців.

Що відомо про корупційні схеми в енергетиці?

Енергетика, як один із найбільш важливих аспектів країни, особливо за теперішньої ситуації, на жаль, часто опиняється в центрі корупційних схем.

Так, нещодавно стало відомо про те, що компанія "Київтеплоенерго" уклала договори на відновлення ТЕЦ. Компанією, яка має цим займатись, володіє жінка без профільної зайнятості та без жодного зв'язку зі сферою.

Зокрема понад 10 мільйонів вкрали на трансформаторах.