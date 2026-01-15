Не нафтою єдиною: Індія шукає нові стратегічні ресурси в Росії

Індія та Росія можуть налагодити співробітництво у галузі видобутку рідкісноземельних ресурсів. Нью-Делі прагне наростити альтернативні постачання критично важливих матеріалів.

Які ресурси Індія шукає в Росії?

Індійська компанія Coal India шукає нових партнерів для видобутку рідкісноземів, у тому числі в Росії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Своє ближче: Пентагон використовує гроші для України на розвиток власних ресурсів

Окрім Росії, Індія розглядає співпрацю й з іншими державами:

з Австралією;

Аргентиною;

Чилі;

та низкою країн Африки.

Ми плануємо інвестувати як у нашій країні, так і за кордоном, проводити розвідку та співпрацювати з іншими компаніями у сфері рідкісноземельних металів. Це лише початковий етап,

– розповів гендиректор компанії Манодж Кумар Агарвал.

За його словами, Coal India розглядає як закордонні, так і внутрішні проєкти, а в Індії планує співпрацювати з кількома державними компаніями.

Також вона має намір протягом найближчих двох – трьох років придбати шахти з видобутку коксівного вугілля в Австралії та Росії.

Варто знати! У такий спосіб Індія прагне зменшити свою залежність від постачання критично важливих рідкісноземів, які необхідні для виробництва різноманітної техніки. Нині ці метали переважно контролює Китай.

Чому Індія шукає метали в Росії?

На такий крок Нью-Делі йдуть після того, як наприкінці минулого року Китай розширив обмеження на експорт рідкісноземельних матеріалів. Це створило ризики для роботи галузей, які залежать від цих мінералів, зокрема, для автомобільної промисловості та електроніки.

Тоді Пекін посилив контроль не лише на самі рідкісноземельні метали, а й технології, пов’язані з їхнім видобутком і переробленням.

Також обмеження мали торкнутися експорту обладнання та матеріалів, потрібних для виробництва акумуляторів.

Ці дії розлютили президента США Дональда Трампа У відповідь він навіть пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на китайський імпорт, пише Reuters. Крім того, глава Білого дому анонсував масштабні експортні обмеження на критично важливе програмне забезпечення.

Зауважте! Втім, після особистої зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном напруга між США та Китаєм дещо спала, оскільки Пекін погодився на рік призупинити дію суворих обмежень на рідкісноземи, які були оголошені у жовтні 2025-го.

Як країни скорочують залежність від Китаю?