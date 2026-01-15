Какие ресурсы Индия ищет в России?

Индийская компания Coal India ищет новых партнеров для добычи редкоземель, в том числе в России, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Кроме России, Индия рассматривает сотрудничество и с другими государствами:

с Австралией;

Аргентиной;

Чили;

и рядом стран Африки.

Мы планируем инвестировать как в нашей стране, так и за рубежом, проводить разведку и сотрудничать с другими компаниями в сфере редкоземельных металлов. Это только начальный этап,

– рассказал гендиректор компании Манодж Кумар Агарвал.

По его словам, Coal India рассматривает как зарубежные, так и внутренние проекты, а в Индии планирует сотрудничать с несколькими государственными компаниями.

Также она намерена в течение ближайших двух – трех лет приобрести шахты по добыче коксующегося угля в Австралии и России.

Стоит знать! Таким образом Индия стремится уменьшить свою зависимость от поставок критически важных редкоземель, которые необходимы для производства разнообразной техники. Сейчас эти металлы преимущественно контролирует Китай.

Почему Индия ищет металлы в России?

На такой шаг Нью-Дели идут после того, как в конце прошлого года Китай расширил ограничения на экспорт редкоземельных материалов. Это создало риски для работы отраслей, которые зависят от этих минералов, в частности, для автомобильной промышленности и электроники.

Тогда Пекин усилил контроль не только на сами редкоземельные металлы, но и технологии, связанные с их добычей и переработкой.

Также ограничения должны были коснуться экспорта оборудования и материалов, нужных для производства аккумуляторов.

Эти действия разозлили президента США Дональда Трампа В ответ он даже пригрозил ввести 100-процентные пошлины на китайский импорт, пишет Reuters. Кроме того, глава Белого дома анонсировал масштабные экспортные ограничения на критически важное программное обеспечение.

Заметьте! Впрочем, после личной встречи Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином напряжение между США и Китаем несколько спало, поскольку Пекин согласился на год приостановить действие строгих ограничений на редкоземель, которые были объявлены в октябре 2025-го.

Как страны сокращают зависимость от Китая?