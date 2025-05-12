Родовища "рідкісноземів" опинилися під окупацією: що саме захопила Росія

Україна має великі перспективи видобутку важливих металів, проте частина родовищ перебуває під окупацією Росії. Деякі з них уникальні навіть за світовими мірками.

Які родовища захопила Росія

Рідкісноземельна група мінералів в Україні сконцентрована на Приазов'ї, частково – на півночі і в центрі України, повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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У центральноукраїнській зоні є ціла низка родовищ – Азовське, Покровсько-Киреївське, Петрово-Гнутівське, Мазурівське. Деякі з них перебувають в окупації, зокрема й Шевченківське літієве родовище. Вони перспективні і містять цілу низку рідкісних елементів, рідкісноземельних в тому числі:

Якщо тут будуть присутні американські інтереси, я думаю, що окупація швидко там зникне. Бо Штати цю вигоду не пропустять, вони будуть шукати резерви для поповнення свого виробництва, – каже докторка геологічних наук Олена Ремезова.

Чим унікальні родовища

Східне Приазов’я має великі перспективи видобутку важливих металів. Тут розташовані два головні родовища рідкісноземельних металів: Мазурівське й Азовське. Останнє – єдине в Україні комплексне родовище цирконію та рідкісноземельних елементів.

Петрово-Гнутівське родовище – унікальне навіть за світовими мірками. Його руда містить багато паризиту – рідкісного мінералу з церієм, що майже не трапляється в інших країнах.

Угода про надра з США

17 квітня Україна та Сполучені Штати підписали Меморандум щодо угоди про корисні копалини. Цей документ демонстрував намір фіналізувати вигідну угоду для обох країн та був кроком до партнерства між ними.

Вже 1 травня Україна та США підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна, остаточно погодивши всі умови договору щодо корисних копалин.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна передбачає створення фонду, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Ключові положення угоди між Україною та США:

повна власність і контроль залишаються за Україною – це закріплено угодою. Україна визначає, де і що видобувати;

рівноправне партнерство – Фонд створюється 50/50, Україна та США керуватимуть ним спільно. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу;

національна власність захищена. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави;

в угоді немає жодних згадок про борги України перед США;

угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття;

фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій . 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду;

. 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду; для функціонування Фонду потрібні лише до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада;

США допоможуть залучати додаткові інвестиції й технології;

доходи та внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що досягнення домовленості про створення Інвестиційного фонду реконструкції стало можливим завдяки ініціативам Дональда Трампа, спрямованим на забезпечення сталого миру. Посадовець підкреслив, що Вашингтон прагне сприяти завершенню "жорстокої та безглуздої війни".