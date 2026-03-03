Бойові дії в Ірані можуть вплинути на рішення ЄС щодо російського газу, – ЗМІ

Вплив конфлікту між США, Ізраїлм та Іраном, а також запуск іранських дронів і ракет по сусідніх країнах може знову відкрити дискусію в Європейському Союзі. Йдеться про заборону імпорту російського природного газу.

Як ситуація в Ірані впливає на відмову Європи від російського газу?

Про це заявив у вівторок міністр енергетики Норвегії, про що пише Reuters.

Ціни на газ у Європі цього тижня зросли на 75%, досягнувши багаторічних максимумів. Бойові дії в Ірані та навколо нього вплинули на експорт газу з регіону Перської затоки.

Зверніть увагу! У понеділок, 2 березня, великий експортер скрапленого природного газу (СПГ) Катар зупинив виробництво.

ЄС чітко заявляв, що хоче звільнитися від російської нафти й газу, але події останніх трьох – чотирьох днів також створили складнощі,

– сказав міністр енергетики Норвегії Тер’є Асланд на конференції в Осло.

Він додав, що з огляду на нинішню геополітичну ситуацію, імовірно, що ця дискусія буде відновлена.

Минулого місяця країни Європейського Союзу остаточно схвалили заборону на імпорт газу з Росії до кінця 2027 року. Відповідна заява була опублікована пресслужбою Євросоюзу.

Зокрема Норвегія є найбільшим виробником газу в Європі, забезпечуючи близько 30% попиту. Вона також постачає приблизно 20% нафти, яку споживає континент.

Важливо! Високопосадовець Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що країна відкриватиме вогонь по будь-якому судну, яке намагатиметься пройти через Ормузьку протоку на південному краю Перської затоки. Танкери з Катару, який виробляє близько 20% світових поставок СПГ, використовують саме цей маршрут.

