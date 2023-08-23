Долар знову подорожчав: найсуттєвіше вартість зросла на чорному ринку

За добу американська валюта додала в ціні як у банках, так і на чорному ринку при продажі. Втім в обмінниках ціна навпаки опустилася. Євро теж не відстає від долара.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,7 гривні (+20 копійок проти 22 серпня), а продаж – 38,5 гривні (+20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,3 гривні (+25 копійок), а продають в середньому за 42,15 гривні (+25 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (-25 копійок), а продаж – 38,7 гривні (+34 копійки), за даними finance.ua.

(-25 копійок), а продаж – (+34 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,36 гривні (-29 копійок), а продаж – 42,23 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,27 гривні (+20 копійок), а продаж – 38,60 гривні (+35 копійок).

(+20 копійок), а продаж – (+35 копійок). Євро купують за 41,7 гривні (+12 копійок), а продають за 42,2 гривні (+35 копійок).

Чому долар різко зріс у ціні

Фінансовий аналітик Олексій Козирев розповів "Мінфіну", що зліт курсу відбувся з деяких причин, а саме через перевірки в валютообмінниках.

Олексій Козирев Фінансовий аналітик Дійсно, за останні дні готівковий курс долара зростає. Причому, в частині обмінників фінансових компаній ще й зберігається багатокурсовість, коли операції з "білих" доларів за курсом купівлі/продажу відрізняються порівняно з цінниками за "синіми" доларами, що є нонсенсом для всіх країн, окрім нашої.

Внаслідок перевірок кількість працюючих точок обміну скоротилася.

Скорочення точок при збереженні потреб у валютних операціях – завжди шанс заробити на цьому. Це і призводить до підвищення цінників обмінок,

– додає Козирев.

зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.