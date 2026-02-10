Зросла за місяць, але сповільнилась за рік: як інфляція б'є по гаманцях українців

Інфляція сповільнюється, але ціни все одно ростуть. Новий рівень показника впливає на гаманці українців, але прогнозовано стабілізує ситуацію в економіці.

Що відбувається з інфляцією?

Про те, які зміни відбуваються в українській економіці, йдеться в повідомленні Держстату.

Так, у січні 2026 року споживчі ціни зросли на 0,7% порівняно з попереднім місяцем (груднем 2025 року). Якщо аналізувати річний показник – ціни зросли на 7,4% порівняно з січнем 2025 року.

Простими словами, ці значення свідчать про поступове уповільнення інфляції та стабілізацію в економіці.

Важливо! Рівень приросту цін у 7,4% – найнижчий за останній час.

Тож йдеться про відновлення балансу між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку, що стане основою для стабільної економічної ситуації в Україні.



Як змінювався індекс споживчих цін / Інфографіка Держстату

Порівняно із груднем 2025 року індекс споживчих цін зріс від 0,2% до 0,7% у січні 2026 року.

Такі коливання пов'язані з початком нового року, а прискорення інфляції є тимчасовим. Адже йдеться про коригування цін та сезонним подорожчанням окремих категорій товарів.

Які продукти подорожчали в січні?

Зміна рівня інфляції та споживчі ціни – прямо пропорційні поняття.

Так, за січень 2026 року найбільше подорожчання фіксували в категорії овочів. Ціни зросли на 14,7%.

Дорожчали також безалкогольні напої – на 0,8%. Зокрема в межах 2,6% – 0,6% в цінах зросли:

продукти переробки зернових;

фрукти;

риба та продукти з риби;

соняшникова олія;

яловичина;

молоко;

хліб.

Дорожчими стали й алкоголь та тютюнові вироби – у середньому на 1,1%. Тут підвищення цін пов'язане із загальною вищою вартістю тютюнових виробів на 1,6%.

На 1,2% стали дорожчими транспортні послуги. У сфері зв'язку теж зросли ціни, на 4,3%. Причина – підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 33,0% та мобільний зв’язок на 6,1%.

Які товари подешевшали в січні?

Зменшилася вартість основних і "найпопулярніших" продуктів. Йдеться про свинину, масло, м'ясо птиці, цукор, рис, сало. Ціни стали нижчими на 2,2% – 0,5%.

Цікаво! Найбільше подешевшали яйця – на 7,7%.

Водночас подешевшали одяг і взуття. Відповідно на 5,7% та на 3,5%.



Зміни у вартості продуктів / Інфографіка Держстату

Що буде з інфляцією у 2026 – 2028 роках?

У звіті від Нацбанку йдеться про те, що економіка України поступово зростатиме, а інфляція буде помірною.

Зокрема НБУ прогнозує, що у 2027 році інфляція сповільниться до 6%. А у 2028 році Україна вийде на показник 5%.

НБУ забезпечуватиме належний рівень монетарних умов для подальшого зниження інфляції. Водночас процентна політика поступово пом'якшуватиметься, що підтримає кредитування та економічне зростання,

– йдеться у звіті.

Попри наслідки ворожих атак, зокрема в енергетиці, у НБУ кажуть про прогнозований розвиток макроекономіки з урахуванням фінансів на відновлення країни.

Що відомо про економічну ситуацію в Росії?

Економіка Росії від стагнації рухається до кризи. Уповільнюється промислове зростання, а в бюджеті фіксують рекордний дефіцит.

Зокрема можливий "сценарій 2.0", адже Росія має всі шанси повторити шлях СРСР.

Щодо видатків на війну теж проблеми. Санкції та обмеження від західних країн не були марними.