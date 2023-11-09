Прожитковий мінімум 2024: сума у бюджеті змінилася

9 листопада 2023, 16:33
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Від прожиткового мінімуму залежить чимало соціальних виплат в Україні. Зазвичай розмір підіймають двічі на рік. Після остаточного затвердження бюджету усіх цікавить, чи зміниться цифра прожиткового мінімуму у 2024 році та як це вплине на пенсію.

Яким буде прожитковий мінімум

Після затвердження Радою бюджету на 2024 рік відбулися деякі зміни, як-от покращення прогнозу курсу. Втім, показник прожиткового мінімуму залишився на рівні, що був оприлюднений ще у вересні.

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Нагадуємо, 15 вересня, коли Верховна рада опублікувала проєкт бюджету на 2024 рік, рівень прожиткового мінімуму наступного року мав збільшитися на 331 гривню. Станом на 2023 рік цей рівень становить 2 589 гривень на одну особу.

Відтак з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум буде на рівні майже 3 тисяч гривень – 2 920 гривень. Зверніть увагу, що чимало соціальних виплат залежить від цього рівня. Відтак якщо він зріс, то зростуть й деякі соцвиплати. Наприклад, мінімальна пенсія. 

Допомога у 2024 році

За інформацією від нардепа Ярослава Железняка, яку він оприлюднив у своєму телеграм-каналі, суми допомог у бюджеті на наступний рік складуть:

  • дітей віком до 6 років – 2 563 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 гривень;
  • працездатних осіб – 3 028 гривень;
  • працездатних осіб, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді, – 2 102 гривні;
  • працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, – 2 102 гривні;
  • працездатних осіб, які застосовуються для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, – 1 600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія), – 2 361 гривня.
Автор: Валерія Городинська