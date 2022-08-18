Як працюватимуть банки 24 серпня
18 серпня 2022 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:НБУ
Україна святкуватиме День Незалежності 24 серпня. В НБУ роз'яснили, чи працюватимуть банки та фінансові установи у цей день.
Згідно з законодавство, святкові дні в Україні, які припадають на будні, стають робочими. Відповідно, уся банківська сфера України працюватиме у середу, 24 серпня, у звичайному режимі.
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Відтак у цей день працюватимуть:
- система електронних платежів (СЕП);
- система депозитарного обліку депозитарію Національного банку;
- депозитарної установи Національного банку;
- система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.
НБУ додав, що СЕП, як і у мирний час, працюватиме без перебоїв. Тобто клієнти можуть здійснювати платежі майже цілодобово та без вихідних.
Чого очікувати від росіян 24 серпня
Загроза ракетних обстрілів України на День Незалежності зростає:
- російські окупанти масово знімають зі зберігання ракети для С-300, що використовуються зараз переважно по поверхні;
- За словами військового експерта Олега Жданова, зменшення інтенсивності ракетних ударів росії по Україні, свідчить про підготовку кремля до Дня Незалежності України.
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