Як працюватимуть банки 24 серпня

18 серпня 2022 , 17:13
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Джерело:

НБУ

Україна святкуватиме День Незалежності 24 серпня. В НБУ роз'яснили, чи працюватимуть банки та фінансові установи у цей день.

Згідно з законодавство, святкові дні в Україні, які припадають на будні, стають робочими. Відповідно, уся банківська сфера України працюватиме у середу, 24 серпня, у звичайному режимі.

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Відтак у цей день працюватимуть:

  • система електронних платежів (СЕП);
  • система депозитарного обліку депозитарію Національного банку;
  • депозитарної установи Національного банку;
  • система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ.

НБУ додав, що СЕП, як і у мирний час, працюватиме без перебоїв. Тобто клієнти можуть здійснювати платежі майже цілодобово та без вихідних.

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Автор: Валерія Городинська