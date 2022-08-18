Согласно законодательству, праздничные дни в Украине, которые приходятся на будни, становятся рабочими. Соответственно, вся банковская сфера Украины будет работать в среду, 24 августа, в обычном режиме.

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Следовательно, в этот день будут работать:

система электронных платежей (СЭП);

система депозитарного учета депозитария Национального банка;

депозитарного учреждения Национального банка;

система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ.

НБУ добавил, что СЭП, как и в мирное время, будет работать без перебоев. То есть клиенты могут производить платежи почти круглосуточно и без выходных.

Чего ждать от россиян 24 августа

Угроза ракетных обстрелов Украины в День Независимости растет:

российские оккупанты массово снимают с хранения ракеты для С-300, используемые сейчас преимущественно по поверхности;

По словам военного эксперта Олега Жданова, уменьшение интенсивности ракетных ударов россии по Украине свидетельствует о подготовке кремля ко Дню Независимости Украины.

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