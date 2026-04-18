Пенсію можуть урізати або забрати: чим загрожує працевлаштування пенсіонера

В Україні досить поширеною є ситуація, коли особи після досягнення пенсійного віку не припиняють трудову діяльність. У таких випадках ключовим залишається питання збереження права на пенсійні виплати та умов їх подальшого нарахування.

Чи отримує пенсію працюючий пенсіонер?

В Україні вихід на пенсію не означає автоматичного припинення трудової діяльності. Закон дозволяє поєднувати роботу та отримання пенсійних виплат, однак у цьому питанні є низка важливих нюансів, які впливають на порядок нарахування коштів, нагадує Пенсійний фонд.

Насамперед, сама пенсія розраховується індивідуально. Її розмір залежить від страхового стажу та рівня офіційного доходу, з якого сплачувалися внески. При цьому факт працевлаштування після призначення пенсії не скасовує право на виплати, тому людина може отримувати і зарплату, і пенсію одночасно, навіть залишаючись на тій самій посаді.

Цікаво! Працюючі пенсіонери можуть залишатися на роботі, зокрема і на державній службі за згодою сторін. Однак після досягнення 70 років для держслужбовців діють обмеження щодо перебування на посаді.

Коли пенсію можуть призупинити виплачувати?

Є окремі випадки, коли виплата пенсії може бути тимчасово зупинена. Зокрема це стосується пенсій за вислугу років. Такий вид пенсії призначається за умови припинення роботи, яка дає на неї право, уточнює ПФУ.

Якщо після цього людина знову працевлаштовується на аналогічну посаду, виплата пенсії припиняється і поновлюється лише після звільнення. Водночас робота на інших посадах, які не дають права на таку пенсію, не впливає на її отримання.

Чи зменшується пенсія під час роботи?

Хоча виплата пенсії не припиняється, її розмір може змінюватися з часом. Для працюючих пенсіонерів передбачено періодичний перерахунок, який відбувається зазвичай раз на два роки.

Довідково! Під час такого перегляду враховується додатково набутий страховий стаж, а в окремих випадках і новий рівень заробітної плати.

Водночас важливо дотримуватися формальних вимог. Пенсіонер зобов’язаний повідомляти про працевлаштування або звільнення. Це впливає на застосування надбавок і механізмів індексації.

Після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних.Повернути неналежні пенсіонеру суми можливо добровільно або переплата з пенсії утримується в розмірі 20%,

– повідомило відомство.

Якщо такі зміни не задекларовані вчасно, можуть виникнути переплати, які згодом підлягають поверненню добровільно або через утримання частини пенсії.

