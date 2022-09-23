Робота під час війни: кого найбільше шукають
Війна внесла свої корективи у ринок праці в Україні й тепер він кардинально змінився. Хтось втратив роботу, а хтось її не може й досі знайти. Кого зараз найбільше потребують роботодавці, читайте у тексті.
За даними звіту Міжнародної організації праці, з початку російської агресії в Україні втрачено 4,8 мільйона робочих місць. Відтак, збільшилася кількість кандидатів на одне робоче місце, саме тому вакансії закриваються швидше.
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Прогноз щодо безробіття
Нацбанк України прогнозує, що безробіття до кінця року скорочуватиметься, але повільно:
- кінець 2022 року – 28,9%,
- 2023 рік – 27%,
- 2024 рік – 18,2 %.
Яка вакансія найбільш затребувана зараз
У вересні 2022 року роботодавці на OLX Робота найчастіше шукали:
- водіїв (3 882 оголошення) на зарплату 24 тисячі гривень;
- продавців (3 861 оголошення) – в середньому 10 тисяч гривень;
- операторів колл-центру (2 052 оголошення) – 30 тисяч гривень;
- швачок, кравців (1 947 оголошень) – 14,5 тисяч гривень;
- менеджерів з продажу (1 905 оголошень) – в середньому 17,5 тисяч гривень.
Проте, якщо порівнювати ці дані із даними щодо конкуренції у вакансіях, то у висновку попит дещо не відповідав пропозиції.
Найбільша конкуренція була у вакансіях:
- різноробочий (22 людини на одне робоче місце) із заробітною платою в середньому 8 тисяч гривень.
- бариста (21 людина на одне робоче місце) – за таку роботу роботодавці готові платити 10 тисяч гривень за місяць.
- прибиральник та охоронець (19 людей на одне робоче місце) – їм пропонують 6,5 та 10,5 тисяч гривень відповідно.
- продавці та будівельники (16 та 14 людей на одне робоче місце) – із зарплатою від 10 до 20 тисяч гривень.
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Безробіття по областях
Очікувано, що найгірша ситуація з безробіттям в прифронтових областях України та де найчастіше та найактивніше ведуться бойові дії:
- Дніпропетровська – 22,2%;
- Харківська – 20,5%;
- Запорізька – 17,8%.