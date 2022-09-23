За даними звіту Міжнародної організації праці, з початку російської агресії в Україні втрачено 4,8 мільйона робочих місць. Відтак, збільшилася кількість кандидатів на одне робоче місце, саме тому вакансії закриваються швидше.

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Прогноз щодо безробіття

Нацбанк України прогнозує, що безробіття до кінця року скорочуватиметься, але повільно:

кінець 2022 року – 28,9%,

2023 рік – 27%,

2024 рік – 18,2 %.

За даними НБУ, у 2021 році безробітних в Україні серед працездатного населення було 9,8%.

Яка вакансія найбільш затребувана зараз

У вересні 2022 року роботодавці на OLX Робота найчастіше шукали:

водіїв (3 882 оголошення) на зарплату 24 тисячі гривень;

продавців (3 861 оголошення) – в середньому 10 тисяч гривень;

операторів колл-центру (2 052 оголошення) – 30 тисяч гривень;

швачок, кравців (1 947 оголошень) – 14,5 тисяч гривень;

менеджерів з продажу (1 905 оголошень) – в середньому 17,5 тисяч гривень.

Проте, якщо порівнювати ці дані із даними щодо конкуренції у вакансіях, то у висновку попит дещо не відповідав пропозиції.

Найбільша конкуренція була у вакансіях:

різноробочий (22 людини на одне робоче місце) із заробітною платою в середньому 8 тисяч гривень.

бариста (21 людина на одне робоче місце) – за таку роботу роботодавці готові платити 10 тисяч гривень за місяць.

прибиральник та охоронець (19 людей на одне робоче місце) – їм пропонують 6,5 та 10,5 тисяч гривень відповідно.

продавці та будівельники (16 та 14 людей на одне робоче місце) – із зарплатою від 10 до 20 тисяч гривень.

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Безробіття по областях

Очікувано, що найгірша ситуація з безробіттям в прифронтових областях України та де найчастіше та найактивніше ведуться бойові дії:

Дніпропетровська – 22,2%;

Харківська – 20,5%;

Запорізька – 17,8%.

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