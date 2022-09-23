По данным отчета Международной организации труда, с начала российской агрессии в Украине потеряно 4,8 миллиона рабочих мест. Следовательно, увеличилось количество кандидатов на одно рабочее место, поэтому вакансии закрываются быстрее.
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Прогноз по безработице
Нацбанк Украины прогнозирует, что безработица до конца года будет сокращаться, но медленно:
- конец 2022 года – 28,9%,
- 2023 год – 27%,
- 2024 год – 18,2%.
Какая вакансия наиболее востребована сейчас
Работодатели на OLX Работа в сентябре 2022 года.
- водителей (3 882 объявления) на зарплату 24 тысяч гривен;
- продавцов (3 861 объявление) – в среднем 10 тысяч гривен;
- операторов колл-центра (2 052 объявления) – 30 тысяч гривен;
- швей, портных (1 947 объявлений) – 14,5 тысяч гривен;
- менеджеров по продажам (1 905 объявлений) – в среднем 17,5 тысячи гривен.
Однако если сравнивать эти данные с данными о конкуренции в вакансиях, то в заключении спрос несколько не соответствовал предложению.
Самая большая конкуренция была в вакансиях:
- разнорабочий (22 человека на рабочее место) с заработной платой в среднем 8 тысяч гривен.
- бариста (21 человек на одно рабочее место) – за такую работу работодатели готовы платить 10 тысяч гривен в месяц.
- уборщик и охранник (19 человек на одно рабочее место) – им предлагают 6,5 и 10,5 тысячи гривен соответственно.
- продавцы и строители (16 и 14 человек на одно рабочее место) – с зарплатой от 10 до 20 тысяч гривен.
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Безработица по областям
Ожидается, что самая плохая ситуация с безработицей в прифронтовых областях Украины и где чаще и активно ведутся боевые действия:
- Днепропетровская – 22,2%;
- Харьковская – 20,5%;
- Запорожская – 17,8%.