По данным отчета Международной организации труда, с начала российской агрессии в Украине потеряно 4,8 миллиона рабочих мест. Следовательно, увеличилось количество кандидатов на одно рабочее место, поэтому вакансии закрываются быстрее.

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Прогноз по безработице

Нацбанк Украины прогнозирует, что безработица до конца года будет сокращаться, но медленно:

  • конец 2022 года – 28,9%,
  • 2023 год – 27%,
  • 2024 год – 18,2%.

Какая вакансия наиболее востребована сейчас

Работодатели на OLX Работа в сентябре 2022 года.

  • водителей (3 882 объявления) на зарплату 24 тысяч гривен;
  • продавцов (3 861 объявление) – в среднем 10 тысяч гривен;
  • операторов колл-центра (2 052 объявления) – 30 тысяч гривен;
  • швей, портных (1 947 объявлений) – 14,5 тысяч гривен;
  • менеджеров по продажам (1 905 объявлений) – в среднем 17,5 тысячи гривен.

Однако если сравнивать эти данные с данными о конкуренции в вакансиях, то в заключении спрос несколько не соответствовал предложению.

Самая большая конкуренция была в вакансиях:

  • разнорабочий (22 человека на рабочее место) с заработной платой в среднем 8 тысяч гривен.
  • бариста (21 человек на одно рабочее место) – за такую работу работодатели готовы платить 10 тысяч гривен в месяц.
  • уборщик и охранник (19 человек на одно рабочее место) – им предлагают 6,5 и 10,5 тысячи гривен соответственно.
  • продавцы и строители (16 и 14 человек на одно рабочее место) – с зарплатой от 10 до 20 тысяч гривен.

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Безработица по областям

Ожидается, что самая плохая ситуация с безработицей в прифронтовых областях Украины и где чаще и активно ведутся боевые действия:

  • Днепропетровская – 22,2%;
  • Харьковская – 20,5%;
  • Запорожская – 17,8%.