По данным отчета Международной организации труда, с начала российской агрессии в Украине потеряно 4,8 миллиона рабочих мест. Следовательно, увеличилось количество кандидатов на одно рабочее место, поэтому вакансии закрываются быстрее.

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Прогноз по безработице

Нацбанк Украины прогнозирует, что безработица до конца года будет сокращаться, но медленно:

конец 2022 года – 28,9%,

2023 год – 27%,

2024 год – 18,2%.

По данным НБУ, в 2021 году безработных в Украине среди трудоспособного населения было 9,8%.

Какая вакансия наиболее востребована сейчас

Работодатели на OLX Работа в сентябре 2022 года.

водителей (3 882 объявления) на зарплату 24 тысяч гривен;

продавцов (3 861 объявление) – в среднем 10 тысяч гривен;

операторов колл-центра (2 052 объявления) – 30 тысяч гривен;

швей, портных (1 947 объявлений) – 14,5 тысяч гривен;

менеджеров по продажам (1 905 объявлений) – в среднем 17,5 тысячи гривен.

Однако если сравнивать эти данные с данными о конкуренции в вакансиях, то в заключении спрос несколько не соответствовал предложению.

Самая большая конкуренция была в вакансиях:

разнорабочий (22 человека на рабочее место) с заработной платой в среднем 8 тысяч гривен.

бариста (21 человек на одно рабочее место) – за такую работу работодатели готовы платить 10 тысяч гривен в месяц.

уборщик и охранник (19 человек на одно рабочее место) – им предлагают 6,5 и 10,5 тысячи гривен соответственно.

продавцы и строители (16 и 14 человек на одно рабочее место) – с зарплатой от 10 до 20 тысяч гривен.

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Безработица по областям

Ожидается, что самая плохая ситуация с безработицей в прифронтовых областях Украины и где чаще и активно ведутся боевые действия:

Днепропетровская – 22,2%;

Харьковская – 20,5%;

Запорожская – 17,8%.

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