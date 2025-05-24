Чи можна зарахувати закордонний стаж для пенсії в Україні

Мільйони українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну, нині працюють в інших державах і накопичують там страховий стаж. Водночас у багатьох виникає питання, чи буде цей стаж зараховано при призначенні пенсії в Україні.

Чи зарахують закордонний стаж для пенсії у 2025 році

Завдяки ухваленим законодавчим змінам, стаж, набутий за кордоном, тепер може враховуватись при визначенні права на пенсію за віком в Україні. Це стало можливим завдяки новій постанові Кабміну, розробленій Міністерством соціальної політики, передає 24 Канал.

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Тепер, якщо людина працювала 25 років в Україні та 5 років за кордоном, їй зарахують весь стаж, тому вона зможе отримати пенсію. Раніше ці 5 років за кордоном не враховувалися і могли стати причиною відмови в пенсії.

Важливо! Головна умова це наявність документів, які підтверджують роботу та нарахування стажу за кордоном.