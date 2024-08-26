Енергетика знову під атакою: що пошкодили росіяни та чи повернуться масові відключення світла

На ранок 26 серпня росіяни завдали однієї із наймасовіших комбінованих атак по енергооб'єктах України. Постраждали 15 областей, зокрема Київ та область, Луцьк, Дніпро, Одеса, Львівщина та інші. Через це було надано розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Куди цілилися росіяни

Як розповів 24 Каналу енергетичний експерт Юрій Корольчук, в основному більшість ударів під час сьогоднішньої атаки відбулися по підстанціях "Укренерго". Це поглиблює проблему з енергетикою зимою.

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І до ситуації, яка склалася в березні та квітні цього року, коли завдавалися удари по теплових електростанціях, додається ще й проблема послаблення підстанцій.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Раніше стан підстанцій десь по ремонту та можливостях у 2021 році та на початку 2022 року був на рівні 80%. То зараз, без останніх влучань, це лише 70%. Тобто була можливість забезпечувати 2/3 роботи підстанцій.

Корольчук додає, що після перших обстрілів по енергооб'єктах України у жовтні 2022 року українська енергосистема почала видозмінюватися. Зараз росіяни атакують, умовно кажучи, вже "нову" українську енергосистему, наново її деформуючи.

У розмові з 24 Каналом фахівець у сфері житлово-комунальних послуг Олег Попенко також зауважує, що сьогоднішня російська масована атака вразила у першу чергу розподільчу систему "Укренерго".

Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг Наразі даних, наскільки сильні ушкодження, немає і про них ніхто не скаже, однак важливо зазначати, що на цьому ворог точно не зупиниться. Обстріли будуть продовжуватися з певними часовими відрізками. І ми повинні бути до цього готові.

Стан енергосистеми після останніх влучань

Як повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко під час брифінгу в медіацентрі України, під час атаки ворога 26 серпня були обмеження з видачі потужності з електростанцій. Йдеться й про атомні.

Юрій Бойко Член наглядової ради НЕК "Укренерго" Були нюанси, пов'язані з обмеженням видачі потужності, зокрема, з атомних станцій. Одним із наслідків цього є те, що світло є не у всіх.

Зауважте! Попередній аналіз ракетно-дронової атаки та кількості засобів ураження свідчить про те, що атака 26 серпня була одна з наймасованіших атак росіян. Відтак практично у всій Україні аварійні відключення.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.

Герман Галущенко Міністр енергетики України Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Чи чекати масових відключень світла

За словами Олега Попенко, відключення світла внаслідок ранішньої атаки на енергосистему не повинні бути довготривалими.

Українська енергосистема все-таки вже пройшла певну адаптацію до російських обстрілів. Енергетики знають наші слабкі місця. Відключення, звичайно, що будуть, але лише певний час, допоки не відбудеться відновлення та ремонт обладнання,

– каже експерт.

Корольчук також зауважує, що після цієї атаки не факт, чи будуть масові відключення світла для населення.

Споживання поки що падає. Ймовірно, що впродовж тижня, коли відбуватимуться ремонтні роботи, ми побачимо, що саме ворог пошкодив і яке обладнання для цього потрібно. Відповідно, саме у цей період можуть не покривати все споживання електроенергії країни,

– додає він.

Прогнози на зиму

Не секрет, що взимку на Україну чекає великий дефіцит електроенергії у зв'язку зростанням споживання.

Йдеться про період з грудня по січень цього року, коли й очікуються довготривалі відключення світла,

– резюмує Попенко.

Утім, ситуація з електроенергією буде залежати в комплексі від багатьох інших питань, зокрема погодних умов, майбутніх обстрілів тощо. Саме це впливатиме на те, скільки українці будуть сидіти без світла.

Тариф на світло все ще замалий

Як розповів експерт в галузі енергетики Станіслав Ігнатьєв, теперішній тариф на світло для населення, навіть після підвищення, не відповідає ринковому тарифу.

Нагадуємо! З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат.

Станіслав Ігнатьєв Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation На сьогодні оптова ціна на ринку електроенергії складає близько 6,6 гривні за кіловат без ПДВ. А до цієї вартості ще потім додається тариф на передачу та розподіл електрики, а також ПДВ. Тому тут тариф суттєво вищий за тариф для населення.

Крім того, попри те, що "Енергоатом" та "Укргідроенерго" покривають таку різницю в ціні, кінцевий споживач сплачує її в одиниці продукції або послуги, які купує.