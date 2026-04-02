Ворог активно атакував Нафтогаз протягом опалювального сезону: компанія назвала кількість ударів

Протягом цього опалювального сезону Україна активно намагалась позбавити українців тепла, світла, води та інших житєєво необхідних послуг. Зокрема постійних ударів зазнавали й об'єкти Нафтогазу.

Що відомо про російські атаки на Нафтогаз?

Росія здійснила 129 ворожих атак за 151 день опалювального сезону, про що повідомили у компанії Нафтогаз.

Згідно з інформацією, росіяни били:

по трубопроводах;

видобутку газу;

підземних сховищах;

системах опалення.

Зверніть увагу! Тобто по всьому, від чого залежить тепло та газ українців.

Проте десятки тисяч працівників щодня виходили на роботу. Їхня робота проходила під обстрілами, в морози та навіть поблизу лінії фронту – вони відновлювали зруйновані обʼєкти та забезпечували тепло в оселях мільйонів українців.

Завдяки героїчній роботі газовиків ми пройшли цю зиму з газом і теплом. І вже готуємось до наступної. Зима закінчилась. Вогонь з нами досі,

– підсумували у дописі.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. По це повідомили аналітики DiXi Group.

Близько двох третин довоєнного обсягу генеруючих потужностей було окуповано Росії, пошкоджено внаслідок бойових дій або навіть знищено.

Під час цих обстрілів було застосовано близько 12,7 тисячі ударних дронів та 2,9 тисячі ракет різних типів.

Атакувати енергосистему України Росія почала не одразу – лише з осени 2022 року.

Важливо! З того часу ворог здійснив чотири великі кампанії, коли завдав активних та регулярних ударів по енергетиці України, які позбавляли людей опалення, світла, газу та води.

