Росія здійснила масовану атаку: внаслідок ударів знеструмлені споживачі у деяких регіонах

Масовану ракетно-дронову атаку у ніч на6 липня знову здійснила Росія. Удари також завдавались по об’єктах цивільної енергоінфраструктури.

Що відомо про ситуацію в енергетиці України

Внаслідок обстрілів на ранок виникли нові знеструмлення, про що пише Укренерго.

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Вони відбулися у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також на ранок 6 липня повністю або частково були знеструмлені 58 населених пунктів у Сумській області. Причиною є погодні умови. Ремонтні бригади вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

Водночас споживання електроенергії знижується. У понеділок, станом на 09:30, воно було на 13,8% нижчим, ніж у цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю, внаслідок суттєвого зниження температури повітря в усіх регіонах України.

А вчора, 5 липня, добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він був на 8,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 28 червня.

В Укренерго додали, що користування потужними електроприладами 6 липня доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій. А це з 10:00 до 16:00.

Таким чином, ситуація в енергосистемі залишається напруженою внаслідок російських ударів. Але погодні умови стають більш сприятливим. Зокрема через це не плануються відключення світла за графіком, але ситуація може змінюватися протягом доби.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці

Нагадаємо, що у Нафтогазі повідомили, що під ударами Росії перебували кілька днів видобувні об’єкти Групи Нафтогаз. Росіяни атакували низку об’єктів на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

А внаслідок атаки 2 липня були частково знеструмлені споживачі у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях. Найскладнішою залишались ситуація у Сумській області.