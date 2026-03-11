Росія атакує інфраструктуру Нафтогазу на Півдні України другий день поспіль

Російські військові вже два дні поспіль атакують дронами нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України. Зокрема, на одній з перекачувальних станцій зафіксовано руйнування.

Що відомо про обстріли об'єктів Нафтогазу?

Деталі повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у середу, 11 березня. Він також назвав ймовірну мету ворожих дій.

Дивіться також Оновлений склад наглядової ради Нафтогазу: кого призначив уряд України

На щастя, минулося без жертв. Підрозділи ДСНС та фахівці компанії вже займаються ліквідацією наслідків.

Причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи,

– написали в Нафтогазі.

Однак з якою метою противник раніше цілеспрямовано бив дронами та руйнував перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах – й досі невідомо, додав Корецький.

Зверніть увагу! Лише з початку 2026 року Росія здійснила понад 30 атак на об'єкти інфраструктури Нафтогазу.

Що відомо про попередні удари?