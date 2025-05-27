Росія планує перезапустити Запорізьку АЕС

Росія будує лінії електропередач на окупованій Запорізькій атомній електростанції. Росіяни це роблять, аби під’єднати до власної енергосистеми велику ядерну електростанцію.

Росія прагне перезапустити окуповану ЗАЕС

Про це свідчить новий звіт Greenpeace, пише 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Це є найчіткішим доказом наміру Москви перезапустити та експлуатувати зупинену станцію, попри ризики та заклики врегулювати її статус у рамках мирних переговорів,

– йдеться у матеріалі.

Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які свідчать, що починаючи з лютого, Росія будує понад 80 кілометрів електричних ліній та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, уздовж узбережжя Азовського моря.

Greenpeace заявляє, що мета проєкту – це з’єднати нові лінії з великою підстанцією поблизу Маріуполя, яка пов’язана із Запорізькою АЕС, що розташована приблизно за 225 кілометрів на захід.

Зверніть увагу! Точні плани Москви залишаються незрозумілими. Крім того, залишається відкритим питання, чи хоче Кремль запустити станцію після завершення війни чи зробити це під час бойових дій.

Що говорять експерти про можливий перезапуск станції

У будь-якому випадку, як зазначають експерти, Росії доведеться побудувати ще кілька ліній, щоб повністю з’єднати Запорізьку АЕС зі своєю енергосистемою. Однак цей процес потребує часу.

Ольга Кошарна, незалежна українська експертка з ядерної енергетики, зазначила, що підключення станції до російської енергосистеми є давньою метою Москви, про що неодноразово згадувалося в офіційних заявах протягом усієї війни.

Важливо! Це був би перший випадок у світі, коли країна, яка воює, захоплює ядерний об’єкт іншої держави та використовує його для власних енергетичних потреб.

Яка позиція Сполучених Штатів щодо ситуації

Вся ця ситуація суперечить нещодавнім зусиллям адміністрації Трампа обговорити долю станції як частину потенційних мирних переговорів, про що зазначають у NYT.

Минулого місяця Білий дім представив мирний план Києву та його союзникам, який передбачає повернення станції Україні, але під управлінням США. Згідно з цим планом, об’єкт мав би постачати електроенергію як Україні, так і Росії.

Зауважте! Росія категорично відкинула ідею адміністрації чинного президента США.

Що відомо про Запорізьку АЕС

ЗАЕС Росія захопила на початку повномасштабної війни, що викликало широкий осуд міжнародної спільноти. Її близькість до зони бойових дій викликає побоювання щодо потенційної ядерної катастрофи. Ба більше, експерти застерігають від будь-яких спроб перезапуску станції за нинішніх умов.

Запорізька станція, збудована ще за радянських часів, є найбільшим ядерним енергетичним комплексом у Європі. Її шість реакторів можуть генерувати до шести гігаватів електроенергії. Для прикладу: цього достатньо, щоб забезпечити електрикою всю Португалію.

Цікаво! До початку війни у 2022 році станція постачала майже чверть усієї електроенергії в Україні.