Удар по доходах росіян: Литва хоче перекрити транзит краденого зерна

Росія роками використовувала європейську логістику для збагачення на викраденому зерні. Але тіньова схема незабаром може просто "закритися".

Що сталося щодо транзиту зерна

Литва вимагає негайно запустити механізм перевірки походження зерна, аби повністю закрити європейські порти для викраденого Росією українського збіжжя, про що заявив віцеміністр сільського господарства Литви Роландас Тарашкявічюс під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі 26 жовтня.

Нам потрібні більш конкретні та практичні кроки для впровадження механізму перевірки походження зерна,

– сказав литовський урядовець.

Він додав, що минулого тижня вже узгоджував деталі цього процесу з представниками британського профільного міністерства. Головна мета цих дій – завдати удару по тіньових доходах окупантів та захистити прибутки українських аграріїв на світовому ринку.

Як саме планують виявляти крадене

Посадовець чітко розмежував питання загального транзиту російської агропродукції та цілеспрямованого блокування саме вкраденого в Україні врожаю. Робота над реалізацією механізму триває просто зараз, і європейські лідери шукають найефективніші шляхи контролю логістичних ланцюжків, щоб не дати ворогу жодного шансу на легалізацію краденого.

Нагадаємо, що 21 жовтня Україна, Велика Британія та Латвія запустили Схему верифікації зерна (GVS), яка дозволяє визначати географічне походження продукції за допомогою хімічного аналізу.

Паралельно з цим Естонія готує повну заборону на транзит будь-якого російського зерна через свою територію на рівні національного законодавства. Водночас Литва пропонує поширити таку жорстку практику на весь Євросоюз.