Удар по доходам россиян: Литва хочет перекрыть транзит похищенного зерна

Что произошло с транзитом зерна

Литва требует немедленно запустить механизм проверки происхождения зерна, чтобы полностью закрыть европейские порты для похищенного Россией украинского зерна, о чем заявил вице-министр сельского хозяйства Литвы Роландас Тарашкявичюс во время заседания Совета ЕС в Люксембурге 26 октября.

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Нам нужны более конкретные и практические шаги для внедрения механизма проверки происхождения зерна– сказал литовский чиновник.

Он добавил, что на прошлой неделе уже согласовывал детали этого процесса с представителями британского профильного министерства. Главная цель этих действий – нанести удар по теневым доходам оккупантов и защитить доходы украинских аграриев на мировом рынке.

Как именно планируют выявлять украденное

Чиновник четко разграничил вопросы общего транзита российской агропродукции и целенаправленной блокировки именно урожая, похищенного в Украине. Работа над реализацией механизма продолжается прямо сейчас, и европейские лидеры ищут наиболее эффективные способы контроля логистических цепочек, чтобы не дать врагу ни малейшего шанса на легализацию похищенного.

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Напомним, что 21 октября Украина, Великобритания и Латвия запустили систему "Схема верификации зерна" (GVS), которая позволяет определять географическое происхождение продукции с помощью химического анализа.

Параллельно с этим Эстония готовит полный запрет на транзит любого российского зерна через свою территорию на уровне национального законодательства. В то же время Литва предлагает распространить такую жесткую практику на весь Евросоюз.