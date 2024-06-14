Росія має виплатити збитки в 486 мільярдів доларів, завдані Україні, – ЗМІ

Таке рішення, відповідно до повідомлень ЗМІ, ухвалили під час саміту Великої сімки 14 червня. Країни G7 оцінили збитки Україні в 486 мільярдів доларів. Доки Росія не заплатить, її активи в західних юрисдикціях будуть нерухомі.

Як світ змусить Росію заплатити

Відповідно до всіх застосовних законів і наших відповідних правових систем, російські суверенні активи в наших юрисдикціях залишатимуться нерухомими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Ми будемо солідарні в нашому зобов'язанні надати цю підтримку Україні,

– сказано в заяві.

Там підкреслили: продовжують розглядати усі можливі правові шляхи для того, щоб Росія виконала ці зобов'язання. Країни G7 запевнили: вони сповнені рішучості розвіяти хибні уявлення про те, що час на боці Москви. А також що руйнування інфраструктури та засобів до існування не має жодних наслідків або що Росія може перемогти, спричинивши економічний крах України.

Тому G7 може надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів. Обслуговувати та погашати його будуть із російських заморожених активів.

Як рахували збитки, завдані Україні Росією

Росія завдала прямої шкоди Україні на 152 мільярди доларів. Житло назвали однією з найбільш постраждалих галузей. Що не дивно, адже агресор постійно нищить будинки українців своїми обстрілами. 10% житлового фонду пошкоджено чи знищено – так у світі оцінили втрати України.

Які галузі зазнали найбільших збитків:

житло;

транспорт;

торгівля;

промисловість;

енергетика;

сільське господарство.

Тобто цей перелік значний і охоплює багато ключових сфер економіки.