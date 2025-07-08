Заради війни в Україні: Росія жертвує бізнесом у країні через фінансування бойових дій

У першому кварталі 2025 року у Росії суттєво знизилась держпідтримка малого та середнього бізнесу. Вона впала на 43% – з 127,8 до 72,3 мільярда рублів (це близько 1,6 та 0,9 мільярда доларів США).

Кремль жертвує бізнесом заради війни

Ця цифра навіть менша, ніж навіть у 2022 році, коли Кремль розпочав повномасштабну війну проти України, передає 24 Канал з посиланням на ЦПД.

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Крім того, із 2025 року російський уряд скоротив програми пільгового кредитування, зокрема й одну з найпопулярніших для малого бізнесу – "176". Її тепер може отримати тільки кожне десяте підприємство.

Замість широкої раніше підтримки російська влада залишила лише вузьке коло "пріоритетних" галузей:

туризм;

логістик;

IT;

наука;

виробництво.

Намагаючись виділити якомога більше коштів на війну, Кремль ставиться до бізнесу як до "дійної корови" — витискає з нього максимум ресурсів, не замислюючись про наслідки,

– зазначили у ЦПД.

Підтримку у Росії урізають, однак податкове навантаження зростає, а кредити дорожчають і стають недоступними. Водночас продовження війни в Україні залишається пріоритетом для Москви.

Важливо! І це навіть якщо ціною стане занепад підприємництва та крах середнього класу.