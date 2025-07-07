Збитки від транспортного колапсу

У Росії скасували близько 250 рейсів 5 липня, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

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Це рейси в Шереметьєво, Пулково і Стригіно (Нижній Новгород). Натомість затримали понад 270 літаків.

Станом на 18:00 6 липня в Шереметьєво, Пулково і Стригіно скасовано 171, 90 і 26 рейсів, затримано більш ніж на дві години – 56, 37 і 13 рейсів відповідно. Тільки перша доба скасувань рейсів у трьох аеропортах через атаку дронів обійшлася авіакомпаніям щонайменше в 3,9 – 5,9 мільярдів рублів.

За попередніми оцінками, від скасування рейсу літака розмірності одного з найпоширеніших у Росії типів повітряних суден Boeing 737-800 у двокласному компонуванні на 158 пасажирів авіакомпанія може втратити 15-23 мільйонів рублів,

– пишуть у виданні.

Скільки авіакомпанії втрачають через скасування рейсу

Відхід одного борту на запасний аеродром обходиться в середньому в 1,5-2 мільйони рублів на чотири години.

Обсяг додаткових витрат авіакомпаній у зв'язку зі збоями розкладу в усій країні за добу може досягати в середньому 20 мільярдів рублів. А розмір таких непрямих збитків тільки за трьома регіонами може становити кілька десятків мільярдів

Туроператорам також доводиться нести додаткові витрати. Авіакомпанії у зв'язку з різким зростанням затримок не завжди встигають забезпечувати розміщення та харчування для пасажирів, у низці випадків не вистачає номерного фонду, і туроператори беруть це на себе, а також несуть витрати на перебронювання готелів і турів.

Що відомо про колапс в аеропортах

В аеропортах Москви, Санкт-Петербурга та інших містах 5 липня скасували та затримали близько 170 рейсів через загрозу невідомих безпілотників, утворився транспортний колапс.

В самих летовищах утворилася тиснява. Пасажири, які прибувають, змішуються з тими, хто досі не зміг вилетіти. Частину пасажирів годинами не випускають із літаків після посадки.

У мережі також поширили кадри з Шереметьєва. Там виснажені росіяни сидять і лежать на підлозі не тільки по кутах, але вже скрізь – яблуку там впасти просто ніде. На цей час затримується близько 170 рейсів, близько 50 скасовано.

Пропагандисти зазначають, що така ситуація в російських аеропортах триває з самого ранку, коли вводили обмеження через загрозу атаки невідомих БпЛА.