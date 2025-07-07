Убытки от транспортного коллапса

В России отменили около 250 рейсов 5 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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Это рейсы в Шереметьево, Пулково и Стригино (Нижний Новгород). Взамен задержали более 270 самолетов.

По состоянию на 18:00 6 июля в Шереметьево, Пулково и Стригино отменен 171, 90 и 26 рейсов, задержаны более чем на два часа – 56, 37 и 13 рейсов соответственно.,Только первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах из-за атаки дронов обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 3,9 – 5 _COPY2 9 миллиардов рублей.

По предварительным оценкам, от отмены рейса самолета размерности одного из самых распространенных в России типов воздушных судов Boeing 737-800 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров авиакомпания может потерять 15-23 миллионов рублей,

– пишут в издании.

Сколько авиакомпании теряют из-за отмены рейса

Уход одного борта на запасной аэродром обходится в среднем в 1,5-2 миллиона рублей на четыре часа.

Объем дополнительных расходов авиакомпаний в связи со сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей. А размер таких косвенных убытков только по трем регионам может составлять несколько десятков миллиардов

Туроператорам также приходится нести дополнительные расходы. Авиакомпании в связи с резким ростом задержек не всегда успевают обеспечивать размещение и питание для пассажиров, в ряде случаев не хватает номерного фонда, и туроператоры берут это на себя, а также несут расходы на перебронирование отелей и туров.

Что известно о коллапсе в аэропортах

В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах 5 июля отменили и задержали около 170 рейсов из-за угрозы неизвестных беспилотников, образовался транспортный коллапс.

В самих аэропортах образовалась давка. Пассажиры, которые прибывают, смешиваются с теми, кто до сих пор не смог вылететь. Часть пассажиров часами не выпускают из самолетов после посадки.

В сети также распространили кадры из Шереметьева. Там истощенные россияне сидят и лежат на полу не только по углам, но уже везде – яблоку там упасть просто негде. На данный момент задерживается около 170 рейсов, около 50 отменено.

Пропагандисты отмечают, что такая ситуация в российских аэропортах продолжается с самого утра, когда вводили ограничения из-за угрозы атаки неизвестных БпЛА.