Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Впоследствии вверх поднялся дым.

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Что известно об атаке

Местные жители жаловались на атаку БпЛА и публиковали в соцсетях соответствующие видео. К месту взрывов якобы отправилось по меньшей мере 7 пожарных машин.

Вероятно, под ударом оказалось местное предприятие – АО "Краснозаводской химический завод", специализирующееся на производстве промышленной и военной химии.

Как происходила атака дронов: смотрите видео

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Среди направлений деятельности завода – "антитеррористическая продукция" для Минобороны, МВД, ФСБ и тому подобное. В частности, там изготавливают артиллерийские заряды, взрывчатые вещества, компоненты для боеприпасов и средства защиты летательных аппаратов.

Вероятный момент удара по заводу: смотрите видео

В Краснозаводске прогремели взрывы: смотрите видео

БпЛА атакуют Московскую область: смотрите видео

Напомним, на неизвестные дроны в российской столице, а также Ленинградской области жаловались и вечером 6 июля. В местных аэропортах ввели ограничения, а власти заявили о сбитии по меньшей мере 8 воздушных целей.