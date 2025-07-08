Кремль жертвует бизнесом ради войны

Эта цифра даже меньше, чем даже в 2022 году, когда Кремль начал полномасштабную войну против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Кроме того, с 2025 года российское правительство сократило программы льготного кредитования, в том числе и одну из самых популярных для малого бизнеса – "176". Ее теперь может получить только каждое десятое предприятие.

Вместо широкой ранее поддержки российские власти оставили лишь узкий круг "приоритетных" отраслей:

туризм;

логистик;

IT;

наука;

производство.

Пытаясь выделить как можно больше средств на войну, Кремль относится к бизнесу как к "дойной корове" - выжимает из него максимум ресурсов, не задумываясь о последствиях,

– отметили в ЦПД.

Поддержку в России урезают, однако налоговая нагрузка растет, а кредиты дорожают и становятся недоступными. В то же время продолжение войны в Украине остается приоритетом для Москвы.

Важно! И это даже если ценой станет упадок предпринимательства и крах среднего класса.