Росія може відновити енергетичну співпрацю з ЄС: Путін озвучив умову

Росія наразі готова відновити енергетичну співпрацю з Європою. Однак Кремль очікує від європейських країн конкретних сигналів про готовність до діалогу.

За яких умов Росія відновить співпрацю з країнами Європи?

Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін на нараді щодо ситуації на світовому енергетичному ринку, про що пишуть російські медіа.

Читайте також Вже відчувають економічні наслідки: по кому найбільше вдарить війна на Близькому Сході

Російський лідер підкреслив, що Москва відкрита до роботи. Як з постачання нафти, так і газу.

Ми готові працювати й з європейцями, але нам потрібні певні сигнали від них, що вони готові та також хочуть працювати та забезпечать нам цю стійкість і стабільність,

– сказав Путін.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін казав, що для Москви наразі набагато вигідніше припинити постачання газу до Європи, ніж чекати, коли держави самостійно та повністю відмовляться від нього. Про це повідомляли ЗМІ Росії.

Він нагадав, що Євросоюз планує відмовитися від російського газу. Зокрема відмова торкнеться й російського СПГ. Але, як зазначив президент Росії, відкриваються інші ринки.

І, можливо, нам вигідніше просто зараз припинити постачання на європейський ринок? Перейти на ті ринки, які відкриваються, і закріпитися там?

– сказав Путін.

Зверніть увагу! Він зазначив, що в цьому "немає жодного політичного підтексту".

Що ще відомо про ситуацію?