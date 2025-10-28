"На кожному кроці брешуть": Зеленський відповів на заяву Росії про "енергетичне перемир'я"

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв після запровадження США нових санкцій проти Москви вирушив до Вашингтона. Там він заявив, що між Україною та Росією начебто діяло "енергетичне перемир'я".

Що Зеленський говорить про заяви Росії?

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами цю цинічну заяву російського посадовця назвав "брєдом", передає 24 Канал.

Втім, за його словами, у Білому домі вже розуміють, що заявам росіян вірити не варто. Зокрема, міністр фінансів США Скотт Бессент дав правильну характеристику спецпосланцеві Путіна.

Бессент чесно сказав про цього Дмітрієва – просто пропагандист,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що США вже кілька разів спілкувалися з представниками Кремля та навіть спочатку хотіли з ними дуже довірливий діалог. Однак Москва постійно намагається надурити Вашингтон.

Володимир Зеленський Президент України З цими людьми "рускіє" на все йдуть, багато їм пропонують, але на кожному кроці брешуть.

Зеленського відкрив, що у Києва теж спочатку були непрості відносини з американським міністром фінансів. Проте Україна була правдива у своїх словах та діях зі США.

По-чесному знайшли компроміс, спільне рішення, нормально пішли, підписали документ. В цьому різниця,

– наголосив глава держави.

Важливо! Зеленський переконаний, що саме через постійні намагання Москви обдурити Вашингтон президент Дональд Трамп ухвалив рішення ввести санкції, а Бессент оперативно виконав його рішення.

Що відомо про візит Дмитрієва в США?

Після оголошення США нових санкцій проти Росії спецпредставник Путіна 24 жовтня прибув в США для переговорів. Кирило Дмитрієв зустрівся з представниками адміністрації Трампа, нібито "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією", пише CNN.

Окрім "енергетичного перемир'я", Дмитрієв заявив, що нібито Москва, Вашингтон і Київ наближають до можливого дипломатичного врегулювання, яке здатне покласти край війні в Україні. Щоправда, він не уточнив, про що саме йдеться.

Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення,

– сказав Дмитрієв.

Окрім того, спецпосланець Путіна переконував, що його візит до США нібито відбувся на запрошення американської сторони, а сама поїздка була давно запланована.

