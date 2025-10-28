"На каждом шагу врут": Зеленский ответил на заявление России об "энергетическом перемирии"
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление российского спецпредставителя об "энергетическом перемирии" ложью.
- Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Россия, США и Украина близки к дипломатическому урегулированию, но не предоставил конкретных деталей.
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев после введения США новых санкций против Москвы отправился в Вашингтон. Там он заявил, что между Украиной и Россией якобы действовало "энергетическое перемирие".
Что Зеленский говорит о заявлениях России?
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами это циничное заявление российского чиновника назвал "бредом", передает 24 Канал.
Впрочем, по его словам, в Белом доме уже понимают, что заявлениям россиян верить не стоит. В частности, министр финансов США Скотт Бессент дал правильную характеристику спецпосланнику Путина.
Бессент честно сказал об этом Дмитриеве – просто пропагандист,
– отметил Зеленский.
Президент добавил, что США уже несколько раз общались с представителями Кремля и даже сначала хотели с ними очень доверительный диалог. Однако Москва постоянно пытается обмануть Вашингтон.
С этими людьми "русские" на все идут, много им предлагают, но на каждом шагу врут.
Зеленского открыл, что у Киева тоже поначалу были непростые отношения с американским министром финансов. Однако Украина была правдива в своих словах и действиях с США.
По-честному нашли компромисс, совместное решение, нормально пошли, подписали документ. В этом разница,
– подчеркнул глава государства.
Важно! Зеленский убежден, что именно из-за постоянных попыток Москвы обмануть Вашингтон президент Дональд Трамп принял решение ввести санкции, а Бессент оперативно выполнил его решение.
Что известно о визите Дмитриева в США?
После объявления США новых санкций против России спецпредставитель Путина 24 октября прибыл в США для переговоров. Кирилл Дмитриев встретился с представителями администрации Трампа, якобы "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией", пишет CNN.
Кроме "энергетического перемирия", Дмитриев заявил, что якобы Москва, Вашингтон и Киев приближают к возможному дипломатическому урегулированию, которое способно положить конец войне в Украине. Правда, он не уточнил, о чем именно идет речь.
Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению,
– сказал Дмитриев.
Кроме того, спецпосланник Путина убеждал, что его визит в США якобы состоялся по приглашению американской стороны, а сама поездка была давно запланирована.
Что известно о новых санкциях США против России?
22 октября США ввели новый пакет санкций против России, который коснулся, в частности, нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также 31 их дочерней структуры. Эти ограничения имеют целью усилить давление на российскую экономику и уменьшить доходы от экспорта нефти.
В ответ глава Кремля Владимир Путин заявил, что новые санкции не нанесут существенного вреда экономике страны. Он также добавил, что "ни одно государство, уважающее себя, не действует под давлением".
Президент США Дональд Трамп отреагировал на эти слова Путина, отметив, что "рад, что он так думает", и добавил, что реальный эффект санкций станет очевидным уже через полгода.