Обмеження не заважають: Росія продовжує продавати свій СПГ

Російська енергетична компанія "Газпром" доставила другий після запровадження санкцій вантаж скрапленого природного газу із заводу "Портова" в Балтійському морі до Китаю. Експорт із заводу переривався через санкції США.

Що відомо про постачання російського газу?

Обмеження були запроваджені в січні 2025 року у зв’язку з війною в Україні, з метою обмежити можливості Росії виробляти й експортувати СПГ та зменшити її доходи від цієї торгівлі, про що пише Reuters.

Танкер Valera завантажив вантаж на балтійському заводі 25 січня та доставив його до термінала Beihai LNG.

Перший вантаж із заводу після перерви був доставлений до цього ж термінала в грудні минулого року. Про це писали у Reuters ще у січні. Судно доставило вантаж до південно-західного китайського регіону Гуансі через Суецький канал.

Ще один підсанкційний російський проєкт – Arctic LNG-2 – також постачає скраплений природний газ до Бенхая.

Зауважте! До запровадження санкцій "Портова" в середньому відправляла два вантажі на місяць узимку.

Починаючи з березня 2025 року, окрім двох поставок до Китаю, завод відправляє один вантаж на місяць до російського західного ексклава у Калінінград.

На початковому етапі роботи більшість вантажів із "Портової" постачалася до Туреччини та Греції, згодом географія розширилася до Китаю, Італії та Іспанії.

Цікаво! Малотоннажний завод "Портова" з річною виробничою потужністю 1,5 мільйона тонн СПГ розпочав роботу у вересні 2022 року.

